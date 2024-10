È morto Sammy Basso

Venerdì è morto a 28 anni Sammy Basso, che era affetto da progeria e molto noto per l’attività di divulgazione sulla sua malattia. La progeria, o sindrome di Hutchinson-Gilford, è una malattia genetica rara che causa un “invecchiamento precoce” dell’organismo, tranne che del cervello, e riduce molto l’aspettativa di vita, che è intorno ai 13 anni senza trattamenti.

La notizia è stata data dall’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, fondata dai genitori di Basso e della quale era il portavoce dall’età di 10 anni. L’obiettivo dell’associazione è quello di far conoscere la malattia e promuovere ricerche su di essa. Per la sua attività di divulgatore Basso era stato nominato, su iniziativa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Basso era nato a Schio, in provincia di Vicenza, il 1º dicembre del 1995, e si era laureato nel 2018 all’Università degli Studi di Padova in Scienze Naturali, con una tesi sulla possibilità di curare la progeria tramite ingegneria genetica. Nel 2021 aveva conseguito la laurea magistrale in Molecular Biology sempre a Padova.