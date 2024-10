I voli in partenza dall’aeroporto di Orio al Serio sono momentaneamente bloccati a causa di un aereo fermo in pista

Da martedì mattina un aereo della compagnia low cost Ryanair proveniente da Barcellona è bloccato sulla pista dell’aeroporto di Orio al Serio, vicino a Bergamo, a causa dello scoppio di uno pneumatico. Lo scoppio è avvenuto verso le 8 di mattina, poco dopo l’atterraggio. Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto, ha fatto sapere che nessuno dei passeggeri che si trovavano a bordo è rimasto ferito. In attesa della rimozione dell’aereo, i voli in partenza da Orio al Serio sono stati bloccati, mentre quelli in arrivo sono stati indirizzati verso altri aeroporti. Sacbo ha annunciato che l’aeroporto dovrebbe tornare operativo entro le 14.