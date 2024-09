È stata annunciata la nuova Commissione Europea

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, rieletta nel suo ruolo a luglio per un altro mandato di cinque anni, ha annunciato oggi la lista dei 26 commissari e commissarie che proporrà al Parlamento Europeo. In tutto saranno 27, lei compresa: 11 donne e 16 uomini.

Questa è la lista di nomi proposta da von der Leyen:

Magnus Brunner (Austria) – Commissario agli Affari interni e alla Migrazione

Hadja Lahbib (Belgio) – Commissaria all’Uguaglianza e alla Gestione delle crisi

Ekaterina Zaharieva (Bulgaria) – Commissaria all’Innovazione alle start-up

Dubravka Šuica (Croazia) – Commissaria al Mediterraneo

Costas Kadis (Cipro) – Commissario alla Pesca

Jozef Síkela (Repubblica Ceca) – Commissario alla Cooperazione internazionale

Dan Jørgensen (Danimarca) – Commissario all’Energia e alla Casa

Kaja Kallas (Estonia) – Vicepresidente e Alta rappresentante degli Affari esteri

Henna Virkkunen (Finlandia) – Vicepresidente e commissaria alla Sovranità tecnologica e alla Sicurezza

Stéphane Séjourné (Francia) – Vicepresidente e commissario alla Prosperità e all’Industria

Apostolos Tzitzikostas (Grecia) – Commissario al Turismo

Olivér Várhelyi (Ungheria) – Commissario alla Salute e al Benessere animale

Michael McGrath (Irlanda) – Commissario alla Giustizia

Raffaele Fitto (Italia) – Vicepresidente e commissario alla Coesione e alle Riforme

Valdis Dombrovskis (Lettonia) – Commissario all’Economia e Semplificazione

Andrius Kubilius (Lituania) – Commissario alla Difesa e allo Spazio

Christophe Hansen (Lussemburgo) – Commissario all’Agricoltura

Glenn Micallef (Malta) – Commissario alla Cultura, allo Sport e alla Giustizia intergenerazionale

Wopke Hoekstra (Paesi Bassi) – Commissario al Clima

Piotr Serafin (Polonia) – Commissario al Bilancio e alla Pubblica amministrazione

Maria Luís Albuquerque (Portogallo) – Commissaria ai Servizi finanziari

Roxana Mînzatu (Romania) – Vicepresidente e commissaria alle Persone e all’Istruzione

Maroš Šefčovič (Slovacchia) – Commissario al Commercio

Marta Kos (Slovenia) – Commissaria al Processo di allargamento e alla Ricostruzione dell’Ucraina

Teresa Ribera (Spagna) – Vicepresidente e commissaria alla Transizione giusta e alla Concorrenza

Jessika Roswall (Svezia) – Commissaria all’Ambiente

La Commissione Europea è l’organo che detiene il potere esecutivo all’interno dell’Unione Europea: i commissari insomma sono paragonabili ai ministri di un governo nazionale. Ciascun commissario è stato ufficialmente indicato da uno dei paesi membri dell’Unione, dopo una trattativa informale con von der Leyen stessa sul nome e sulle competenze da attribuirgli. Quello di von der Leyen per ora è soltanto un annuncio: nelle prossime settimane i candidati commissari parteciperanno a delle audizioni al Parlamento Europeo, simili a una specie di esame sulla propria preparazione nella materia di cui si occuperanno e sulle proprie posizioni politiche. Alla fine delle audizioni – fra novembre e dicembre – il Parlamento dovrà esprimersi in blocco sulla Commissione proposta da von der Leyen.

All’interno della lista ci sono persone che non avranno difficoltà a superare le audizioni del Parlamento, per esperienze pregresse e spessore politico: su tutti i commissari uscenti come lo slovacco Maroš Šefčovič e il lettone Valdis Dombrovskis, in carica rispettivamente dal 2009 e dal 2014. Altri, invece, riceveranno probabilmente qualche attenzione in più: per esempio il candidato italiano Raffaele Fitto, molto rispettato in ambito europeo ma espressione di un governo che al suo interno ha una forte componente euroscettica, come quello di Giorgia Meloni.

Il processo per mettere insieme la nuova Commissione è stato piuttosto tortuoso: in un primo momento von der Leyen aveva chiesto a tutti i governi di indicare due nomi di possibili commissari, una donna e un uomo, in modo da rispettare la parità di genere, senza successo. Negli ultimi giorni poi c’è stato un po’ di trambusto per via delle dimissioni del commissario francese uscente, che in teoria era stato indicato anche per la nuova commissione, Thierry Breton. L’annuncio ufficiale della lista era stato poi rinviato per una questione politica interna al governo sloveno, che in un primo momento non aveva permesso di ufficializzare l’indicazione del candidato commissario della Slovenia.