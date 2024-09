I molti allagamenti in Europa centrale

Da giovedì grandi parti dell’Europa centrale sono state colpite da forti piogge, che potrebbero continuare anche domenica e che hanno provocato gravi allagamenti e danni. I paesi più colpiti sono al momento Romania, dove sono morte quattro persone, e Repubblica Ceca, ma anche Polonia e Austria hanno già subito gli effetti delle precipitazioni molto intense e dei forti venti. Nei prossimi giorni il ciclone Boris potrebbe spostarsi verso Ungheria, Slovacchia e parte della Germania.

Sabato in Romania, nella regione sudorientale di Galati, quattro persone sono morte per gli allagamenti, decine sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate dall’acqua e oltre 5.000 case sono state evacuate. Emil Dragomir, sindaco di Slobozia Conachi, uno dei comuni più colpiti, ha definito quello che è successo «una catastrofe di dimensioni epiche». La circolazione è bloccata o rallentata in otto diverse province per gli allagamenti delle strade.

La Repubblica Ceca ha dichiarato l’allerta massima in 38 diverse località e oltre 50mila abitazioni nella zona settentrionale del paese sono rimaste senza corrente elettrica per un prolungato blackout. A Praga sono scattate le misure di emergenza per evitare l’allagamento della città: sono stati alzati gli argini del fiume e sono state posizionate delle barriere per fermare l’acqua secondo il piano approvato dopo l’alluvione del 2002, che provocò la morte di 17 persone e l’allagamento del centro cittadino.

In Polonia è stata evacuata parte della popolazione di una città vicino al confine con la Repubblica Ceca, Glucholazy; oltre alle piogge in Austria sono cadute inusuali e abbondanti nevicate; a Bratislava, in Slovacchia, si teme che il Danubio possa fuoriuscire dagli argini e l’alto livello delle sue acque potrebbe far allagare anche alcune zone dell’Ungheria, nei prossimi giorni.