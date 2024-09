È morto l’ex dittatore del Perù Alberto Fujimori

Mercoledì è morto a 86 anni l’ex presidente del Perù Alberto Fujimori, che governò in maniera autoritaria il paese dal 1990 al 2000. Fujimori aveva gravi problemi di salute da tempo: la morte è stata confermata dalla figlia Keiko, leader dell’opposizione peruviana.

Alberto Fujimori, figlio di immigrati giapponesi, è ricordato per avere ridato impulso all’economia peruviana in un momento complicato e per avere represso le ribellioni tentate da due movimenti di sinistra, ma anche per avere governato in modo dittatoriale. Fu eletto presidente per la prima volta nel 1990, superando inaspettatamente al ballottaggio lo scrittore Mario Vargas Llosa, e fu rimosso dal potere nel 2000 dopo che fu trasmesso in televisione un video che mostrava il capo dei servizi segreti, Vladimiro Montesinos, mentre tentava di corrompere un deputato.

Fujimori scappò in Giappone e diede le sue dimissioni con un fax inviato da Tokyo.

Nel 2007 fu estradato in Perù e nel 2009 condannato a 25 anni di carcere per corruzione, abuso di potere e violazione dei diritti umani. Nel 2017 fu però scarcerato dopo avere ricevuto la grazia dal presidente Pedro Pablo Kuczynski, ufficialmente per motivi di salute.

Nell’ottobre del 2018 la Corte Suprema peruviana annullò la grazia e ordinò che Fujimori tornasse in carcere per scontare il resto della pena: Fujimori fece ricorso in appello ma lo perse, e nel febbraio del 2019 fu di nuovo incarcerato.

Nel dicembre del 2023 la Corte Costituzionale ha ribaltato quella sentenza, e Fujimori è stato scarcerato. Da allora aveva cercando di riabilitare la propria immagine, anche tramite i social network: a luglio aveva anche annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali peruviane previste per il 2026.