Le foto di martedì a Venezia

Ieri a Venezia è stato il giorno del regista italiano Luca Guadagnino, che ha presentato il film in concorso Queer: tratto dall’omonimo romanzo di William S. Burroughs, scrittore e saggista americano della cosiddetta “beat generation”, racconta una storia d’amore tra due uomini ambientata nel 1950 a Città del Messico. William Lee (interpretato da Daniel Craig) è un uomo statunitense di mezza età che vive in solitudine da espatriato finché non arriva in città un giovane studente, Eugene Allerton (Drew Starkey), di cui si innamora. Va da sé che Guadagnino, Starkey e Craig erano tra le persone da fotografare sul red carpet, insieme Lesley Manville, Jason Schwartzman e Colin Bates, che fannno parte del cast.