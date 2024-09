Le foto di ieri a Venezia

Sabato sera all’81esima Mostra del cinema di Venezia è stato presentato il film in concorso Campo di battaglia, diretto dal regista Gianni Amelio. Ambientato durante l’ultimo anno della Prima guerra mondiale, ha come protagonisti Alessandro Borghi e Gabriel Montesi, che interpretano due medici di guerra, e Federica Rosellini, un’infermiera che lavora con loro nell’ospedale militare vicino al fronte. L’altro film in concorso presentato ieri è stato The Order del regista australiano Justin Kurzel, con i molto fotografati Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan: racconta la storia vera di un gruppo terroristico di estrema destra attivo negli Stati Uniti negli anni Ottanta, e di come l’FBI riuscì a scoprire chi c’era dietro. Fuori concorso è stato presentato Baby Invasion di Harmony Korine.