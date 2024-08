I sorteggi di Europa League e Conference League, in diretta

Dopo i sorteggi della Champions League, venerdì 30 agosto ci sono quelli dell’Europa League e della Conference League, la seconda e la terza competizione europea per club, che come la Champions quest’anno cambiano formula. L’Europa League avrà lo stesso formato della Champions: non ci sarà più la fase a gironi, ma un girone unico di 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto diverse avversarie, quattro in casa e quattro fuori casa. Ogni squadra ha un suo calendario e affronta due squadre della prima fascia, due della seconda, due della terza e due della quarta (stabilite in base al ranking). La Roma e la Lazio, le due squadre italiane che giocheranno l’Europa League, sono entrambe in prima fascia.

Anche in Conference League ci saranno 36 squadre e una classifica unica, ma le partite saranno 6 e non 8: le squadre sono divise in 6 fasce e affronteranno un’avversaria per ogni fascia. Come in Champions e in Europa League, c’è una classifica unica: le prime otto vanno direttamente agli ottavi di finale, le squadre dal nono al ventiquattresimo posto giocheranno un turno di playoff. La Fiorentina, l’unica squadra italiana che partecipa alla Conference League, è in prima fascia.

L’articolo si aggiorna con gli accoppiamenti man mano che il sorteggio procede.

Nella lista degli abbinamenti il punto e virgola separa le varie fasce, in ordine dalla prima all’ultima.

Lazio (Europa League): Porto (in casa), Ajax; Real Sociedad (in casa), Braga; Ludogorets (in casa), Dinamo Kiev; Nizza (in casa), Twente.

Roma (Europa League): Eintracht Francoforte (in casa), Tottenham; Braga (in casa), Az Alkmaar; Dinamo Kiev (in casa), Union Saint-Gilloise; Athletic Bilbao (in casa), Elfsborg.

Fiorentina (Conference League):

Una volta sorteggiate tutte le squadre, qui si potranno vedere tutti gli abbinamenti dell’Europa League, e qui della Conference League.