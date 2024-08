La Fiorentina si è qualificata ai gironi della Conference League dopo aver vinto ai rigori nei playoff

La squadra di calcio della Fiorentina ha battuto la squadra ungherese Puskas Akademia ai tiri di rigore della partita di ritorno dei playoff di Conference League, la terza competizione europea per club, qualificandosi per la fase a gironi. Dopo aver pareggiato 3-3 all’andata, al ritorno giovedì sera la Fiorentina ha faticato parecchio: ha rischiato di subire gol in diverse occasioni, poi è andata in vantaggio con il suo nuovo attaccante Moise Kean, arrivato in estate dalla Juventus. Nei minuti di recupero però un fallo del difensore Luca Ranieri ha causato un rigore per la Puskas Akademia e l’espulsione di Ranieri per doppia ammonizione. Zsolt Nagy ha segnato il rigore, pareggiando la partita e portandola ai supplementari.

Durante i supplementari è stato espulso anche Pietro Comuzzo e la Fiorentina è rimasta quindi in 9 giocatori, ma è riuscita a resistere fino ai tiri di rigore. Al terzo rigore il portiere spagnolo David de Gea, arrivato anche lui in estate dopo aver giocato per anni al Manchester United ed essere rimasto un anno senza squadra, ha parato il tiro avversario, mentre la Fiorentina li ha segnati tutti e 5, compreso quello decisivo del capitano Cristiano Biraghi.

Per il terzo anno consecutivo quindi la Fiorentina si è qualificata ai gironi di Conference League: nelle due precedenti edizioni è sempre arrivata in finale, perdendola però in entrambi i casi. Da quest’anno la Fiorentina non è più allenata da Vincenzo Italiano ma da Raffaele Palladino, che fino alla scorsa stagione allenava il Monza. Venerdì 30 agosto sono in programma i sorteggi dei gironi di Conference League (e anche di Europa League), mentre quelli della Champions League ci sono già stati.