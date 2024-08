L’Italia sta andando benissimo nel nuoto alle Paralimpiadi

Nella seconda giornata di gare alle Paralimpiadi di Parigi 2024 l’Italia ha vinto la sua terza medaglia d’oro, con il primo posto di Stefano Raimondi nei 100 metri rana categoria SB9. Raimondi, che ha 26 anni, aveva vinto l’oro nella stessa categoria anche alle Paralimpiadi di Tokyo. L’Italia paralimpica è molto forte nel nuoto, e al momento è il paese che ha vinto più medaglie di tutti in questo sport (11).

I nuotatori paralimpici sono divisi in 14 categorie a seconda delle disabilità, da S1 a S14. La S davanti al numero può essere accompagnata da altre lettere: quando c’è solo la S significa che sono gare di stile libero, dorso o farfalla; SB, come nel caso di Raimondi, sono le gare di rana; SM quelle miste. In questo articolo abbiamo spiegato come funzionano tutte le categorie delle Paralimpiadi.

L’Italia ieri aveva già vinto due ori con Carlotta Gilli nei 100 metri farfalla categoria S13 femminile (le categorie dalla S11 alla S13 sono per atleti con disabilità visive) e con Francesco Bocciardo nei 200 stile libero categoria S5 maschile. Gilli oggi ha vinto anche la medaglia di bronzo nei 100 metri dorso categoria S13 femminile.

Poco prima della vittoria di Raimondi, oggi l’Italia ha vinto anche una medaglia di bronzo con Monica Boggioni, che nel pomeriggio è arrivata terza nei 100 metri stile libero della categoria S5, dopo che ieri aveva vinto il bronzo anche nei 200 metri.

