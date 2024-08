Le prime medaglie dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi

Nella prima giornata di gare alle Paralimpiadi di Parigi 2024, la prima medaglia per l’Italia è stata quella di bronzo vinta dai ciclisti Lorenzo Bernard e Davide Plebani nei 4.000 metri dell’inseguimento in tandem, una specialità del ciclismo su pista.

Bernard e Plebani hanno vinto la finale per il terzo posto della categoria “B”, per atleti con disabilità visive, contro la coppia olandese formata da Vincent ter Schure e Timo Fransen. Il nome ufficiale della gara è “inseguimento individuale”, perché solo uno dei due ciclisti delle coppie in gara ha una disabilità: nel caso della coppia italiana era Lorenzo Bernard, che è cieco. L’altro ciclista invece è definito “guida”, ed è quello dei due che sta davanti nel tandem.

Lorenzo Bernard ha 27 anni ed è di Novalesa, in Piemonte. Aveva già partecipato alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2021, ma gareggiando nel canottaggio (arrivò quinto): nell’ultimo anno e mezzo invece ha cominciato ad allenarsi con costanza nel ciclismo, cominciando a ottenere buoni risultati. Davide Plebani ha 28 anni – è di Sarnico, in Lombardia – e gareggia sia su strada che su pista. Nel 2019 vinse una medaglia di bronzo ai Mondiali nell’inseguimento.

Il bronzo vinto con Plebani è sorprendente soprattutto se si considera che i due si allenano insieme solo da un anno, un periodo molto breve rispetto alle coppie più competitive in gara: sono considerati una coppia con grandi margini di miglioramento. Bernard perse la vista quando aveva 15 anni, per l’esplosione di un ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale a cui si era avvicinato inconsapevolmente, in un campo in cui coltivava patate.

Nel nuoto invece Simone Barlaam ha vinto la medaglia d’argento nei 400 metri stile libero, categoria S9, per atleti con disabilità a una gamba. Barlaam è uno dei migliori nuotatori in assoluto alle Paralimpiadi di Parigi e questa è la sua quinta medaglia paralimpica in carriera, su una specialità che solitamente non è tra quelle in cui si trova meglio: tre anni fa alle Paralimpiadi di Tokyo, dove vinse 4 medaglie, arrivò sesto nei 400 metri stile libero.