Le foto di ieri a Venezia

Giovedì sera all’81esima Mostra del cinema di Venezia è stato presentato il film in concorso Maria, del regista Pablo Larraín, un biopic su Maria Callas, la cantante lirica più famosa al mondo. Lei è interpretata da Angelina Jolie e nel cast ci sono Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher, tra quelli più fotografati ieri. L’altro film in concorso presentato ieri è stato El Jockey di Luis Ortega, con protagonista il fantino Remo Manfredini (interpretato da Nahuel Pérez Biscayart), in crisi con la fidanzata e indebitato con un boss mafioso. Il giorno della gara più importante della sua vita ha un incidente e comincia a vagare per le strade di Buenos Aires in cerca della propria vera identità. Molte attenzioni sono state riservate poi a Cate Blanchett e alla serie tv fuori concorso di cui è protagonista, Disclaimer di Alfonso Cuarón, di cui ieri sono stati mostrati tutti i primi quattro episodi (e oggi, venerdì 30, saranno presentati gli ultimi tre.)