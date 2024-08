La grande operazione militare di Israele in quattro città della Cisgiordania

Nella notte fra martedì e mercoledì l’esercito israeliano ha compiuto una grossa operazione militare in quattro città della Cisgiordania, un territorio che secondo la comunità internazionale spetta ai palestinesi ma che ancora oggi è in parte sotto il controllo di Israele. Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese (la sezione locale della Croce Rossa) nell’operazione sono state uccise almeno 10 persone. In tutto sono state attaccate almeno quattro città contemporaneamente: Jenin, Tulkarem, Nablus e Tubas.

Diversi giornali stanno paragonando l’operazione a quelle su larga scala che Israele faceva circa vent’anni fa durante la seconda Intifada, cioè la seconda rivolta di massa del popolo palestinese nei confronti dell’occupazione israeliana.

Al momento le informazioni su questa operazione sono piuttosto confuse. Al Jazeera scrive che l’esercito israeliano ha impiegato centinaia di soldati, oltre a droni e mezzi corazzati. A Jenin sembra che siano state bloccate le strade principali di accesso alla città, e che ci siano stati scontri armati nel campo profughi della città, dove vivono migliaia di persone e dove da diversi anni sono attivi diversi gruppi armati palestinesi.

Sembra però che gran parte delle forze israeliane si sia concentrata a Tulkarem, una città da 64mila abitanti nel nord della Cisgiordania. Il Times of Israel scrive che secondo alcune sue fonti militari l'operazione avrebbe riguardato una rete accusata di organizzare l'attentato suicida avvenuto dieci giorni fa a Tel Aviv, in Israele, durante il quale era stata ferita una persona. L'esercito israeliano ha commentato piuttosto genericamente di aver compiuto una «operazione antiterrorismo».

Lunedì il campo profughi di Tulkarem era stato bombardato dall'aviazione israeliana; nell'attacco erano morte cinque persone, fra cui un funzionario del gruppo radicale Hamas.