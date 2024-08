Il diamante più grande mai trovato nell’ultimo secolo

In una miniera del Botswana, nell’Africa meridionale, è stato estratto il più grande diamante mai trovato da oltre un secolo e il secondo più grande a essere mai stato estratto in una miniera. Il ritrovamento è stato presentato nel corso di una cerimonia alla presenza del presidente del paese, Mokgweetsi Masisi, organizzata in collaborazione con Lucara Diamond, la società canadese che ha trovato ed estratto il diamante nei giorni scorsi. Negli ultimi anni il Botswana ha rinnovato gli accordi con alcune società di estrazione per sfruttare le proprie miniere e aumentare i ricavi derivanti dalle concessioni, anche se non sempre in modo molto vantaggioso.

Il nuovo diamante pesa circa 500 grammi ed è quindi da 2.492 carati (la caratura misura il peso del diamante, e un carato vale 0,2 grammi). È stato trovato nella miniera di Karowe nel centro del paese, uno dei siti di estrazione di diamanti dove negli ultimi anni sono stati effettuati alcuni dei ritrovamenti più importanti al mondo per il settore con almeno altri quattro diamanti da più di mille carati nell’ultimo decennio.

Al momento non è chiaro quale possa essere il valore finale del nuovo diamante, anche perché non sono state fornite molte informazioni sul suo grado di purezza e di conseguenza sui tagli che si potrebbero effettuare per ottenere i diamanti da utilizzare nei gioielli, o a scopo industriale. Nel 2017 un diamante da 1.111 carati trovato sempre nel sito di Karowe era stato acquistato da un gioielliere britannico per circa 53 milioni di dollari. Nel 2019 il diamante Sewelo, sempre trovato a Karowe e fino alla scoperta degli ultimi giorni il secondo più grande mai trovato con i suoi 1.758 carati, era stato acquistato dalla società di moda francese Louis Vuitton per una cifra non resa pubblica.

Il Cullian, il diamante più grande del mondo proveniente da una miniera, fu trovato in Sudafrica nel 1905 ed era da 3.106 carati. Dopo il ritrovamento, fu tagliato in gemme più piccole, alcune delle quali ora fanno parte dei gioielli della Corona britannica. Il nuovo diamante, che non ha ancora un nome, è quindi il più grande a essere mai stato trovato negli ultimi 119 anni.

Il Botswana è il secondo più grande produttore di diamanti naturali dopo la Russia e negli ultimi anni, anche grazie agli accordi con alcune grandi multinazionali, ha reso possibile il ritrovamento di alcuni dei diamanti di maggior valore al mondo. Il paese ha 2,6 milioni di abitanti e cerca di sfruttare le proprie miniere per aumentare i propri ricavi, ma da tempo si discute se i contratti stretti con i privati tutelino a sufficienza la manodopera locale e siano effettivamente vantaggiosi, a partire da quelli con De Beers, storico marchio di diamanti.

Proprio a De Beers si deve la credenza che i diamanti siano molto rari. Ovviamente, le miniere di diamanti non si trovano dappertutto e il numero di queste pietre preziose non è infinito, ma l’idea che ce ne siano pochi si è diffusa perché per decenni la De Beers ne ha messo da parte una grossa riserva, vendendo solo una parte di quelli estratti. Tenendo così alti i prezzi, e al tempo stesso alimentando il mito intorno ai diamanti.

– Leggi anche: I diamanti non sono così rari