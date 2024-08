La Russia ha detto di aver abbattuto 11 droni lanciati dall’Ucraina su Mosca, in uno degli attacchi più vasti dall’inizio della guerra

Il ministero della Difesa russo ha detto che nella notte tra il 20 e il 21 agosto sono stati abbattuti 11 droni lanciati dall’Ucraina nella regione di Mosca. Sebbene non abbia causato danni, secondo il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin è stato «uno dei tentativi più vasti di sempre di attaccare Mosca con dei droni».

Oltre a questi, il ministero della Difesa russo ha detto di aver abbattuto altri 34 droni, di cui sei lanciati sulla regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, e due su quella di Kursk, dove da due settimane l’Ucraina sta conducendo un’estesa incursione. Gli aeroporti russi di Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky, tutti nei dintorni di Mosca, hanno limitato gli arrivi e le partenze per circa quattro ore durante la notte, ma dalle 3:30 le operazioni sono riprese con i ritmi abituali. Per ora l’Ucraina non ha commentato gli attacchi.

