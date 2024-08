A Kostiantynivka, nell’est dell’Ucraina, un bombardamento russo ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 24

Venerdì mattina a Kostiantynivka, nell’est dell’Ucraina, un supermercato e un ufficio postale sono stati colpiti da un bombardamento russo: 4 persone sono state uccise e 24 sono ferite, mentre altre ancora si trovano sotto le macerie, secondo quanto detto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sono in corso le operazioni di soccorso per le persone coinvolte. Kostiantynivka è una città di circa 70mila abitanti che si trova nella regione di Donetsk, dove al momento sono in corso alcuni degli scontri più intensi fra l’esercito ucraino e quello russo.