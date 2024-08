Sono stati trovati altri due corpi nel relitto della Bayesian

Mercoledì sono stati trovati due corpi nel relitto della Bayesian, la grande barca a vela che lunedì mattina era affondata al largo di Porticello, una frazione del comune di Santa Flavia, a est di Palermo. A bordo c’erano 22 persone e nell’incidente, avvenuto per motivi ancora poco chiari, risultavano disperse sei persone, mentre un’altra era stata trovata morta già lunedì. Il ritrovamento degli altri due corpi è stato confermato dal responsabile della protezione civile in Sicilia, Salvatore Cocina.

Le operazioni di ricerca delle persone disperse nel naufragio sono andate avanti tra grandi difficoltà: sia perché il relitto si trova a circa cinquanta metri di profondità, sia perché in quelle circostanze i sub possono restare immersi per un massimo di 12 minuti, di cui due servono per salire e scendere. I due corpi sono stati individuati e recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco che già martedì erano riusciti a ispezionare il ponte di comando, senza trovare nessuno, e che oggi sono entrati nello scafo, dove si trovano le cabine.

Al momento non si hanno informazioni sulle due persone in questione, che con ogni probabilità erano rimaste bloccate in una cabina. Secondo fonti citate da Repubblica tra queste ci sarebbe un uomo di corporatura «molto possente».

[In aggiornamento]