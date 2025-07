Diversi voli all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio sono stati cancellati o deviati a causa di un incidente mortale in pista

Il traffico aereo all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, è stato sospeso per alcune ore a causa della morte di una persona sulla pista. Otto voli in partenza o arrivo all’aeroporto sono stati cancellati, mentre altri deviati agli aeroporti di Verona e Malpensa. L’incidente è avvenuto attorno alle 10:20 di martedì mattina e dall’aeroporto hanno fatto sapere che il traffico aereo è ripreso a mezzogiorno.

SACBO, che gestisce l’aeroporto, non ha citato espressamente l’incidente mortale, ma ha detto che sulle cause sono in corso accertamenti. Una fonte aeroportuale ha detto al Post che sarebbe stato un suicidio, e che la persona in questione non sarebbe né un passeggero, né un dipendente dell’aeroporto.

L’incidente ha coinvolto un Airbus A319 della compagnia Volotea che doveva partire per l’aeroporto delle Asturie, nel nord-ovest della Spagna. Una persona sarebbe andata contro uno dei motori dell’aereo mentre questo stava effettuando la manovra di allontanamento dalla piazzola di sosta: dalle prime ricostruzioni sembra che sia riuscita ad accedere alla pista attraverso una delle porte di sicurezza nella zona della consegna dei bagagli, che di recente era stata ampliata.