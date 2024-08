Continuano le ricerche dei dispersi della barca a vela affondata

Sono proseguite durante la notte e continueranno anche oggi le ricerche delle sei persone disperse in seguito al naufragio della “Bayesian”, una barca a vela lunga 56 metri con a bordo 22 persone che è affondata lunedì mattina a largo di Porticello, una frazione del comune di Santa Flavia, a est di Palermo. La barca si trovava vicino al porto, con l’ancora abbassata, quando è stata colpita da una forte e inaspettata tempesta.

Ieri è stato recuperato il corpo di uno dei passeggeri, la cui identità deve essere ancora confermata. Dovrebbe trattarsi di un uomo canadese che lavorava a bordo come cuoco: BBC ha scritto che il ministro degli Esteri canadese ha confermato di essere in contatto con le autorità italiane.

A bordo della Bayesian c’erano 22 persone: 10 membri dell’equipaggio e 12 turisti, la maggior parte dei quali statunitensi e inglesi, ma anche una neozelandese, un irlandese e una dello Sri Lanka. Quindici persone sono state già soccorse ieri, mentre quattro turisti inglesi e due statunitensi non sono ancora stati trovati. È possibile che le persone disperse si trovassero nelle cabine e che siano rimaste intrappolate quando la barca a vela si è ribaltata a causa di una tromba d’aria.

Tra i dispersi c’è anche Mike Lynch, un noto imprenditore britannico attivo nel settore della tecnologia, nonché co-fondatore di Autonomy, un’azienda di software che fu acquisita da HP nel 2011 per 11 miliardi di dollari. L’operazione finì al centro di molte controversie legali, che si sono concluse lo scorso giugno con l’assoluzione di Lynch da tutte le accuse. Oltre a lui risulta dispersa anche la figlia Hannah, di 18 anni. Tra le persone che ancora non sono state trovate ci sono anche Jonathan Bloomer, il presidente di Morgan Stanley International, e l’avvocato statunitense Chris Morvillo.

La procura di Termini Imerese ha aperto un’indagine per accertare come sia avvenuto il ribaltamento. In questi giorni dovrebbero essere sentite tutte le persone soccorse, tra cui il capitano dell’imbarcazione.

La barca è stata soccorsa inizialmente dall’equipaggio della Sir Robert B P, un’altra barca a vela con bandiera olandese che era nei paraggi. Il comandante Karsent Börner ha detto che prima la Bayesian si era inclinata su un lato, e poi era affondata in pochi minuti. Successivamente sono arrivate sul posto le navi e gli elicotteri della Guardia costiera e dei vigili del fuoco. Diversi enti e associazioni, tra cui la protezione civile, il comune di Bagheria e la Caritas, si sono attivati per dare assistenza alle persone soccorse, otto delle quali sono state portate in vari ospedali della zona e in seguito sistemate in un hotel di Santa Flavia. Tra di loro ci sono anche una bambina inglese di un anno e la moglie di Lynch, Angela Bacares.