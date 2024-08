Tre medaglie, un record eguagliato e una finale del salto in alto andata male

Nel quindicesimo giorno di Olimpiadi l’Italia ha vinto tre medaglie: due di bronzo, nella ginnastica ritmica e nel pentathlon moderno, e una d’argento nel ciclismo su pista. Con queste tre l’Italia è già certa di eguagliare il record di 40 medaglie stabilito alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021: ufficialmente sono ancora 39, ma domani la nazionale femminile di pallavolo guadagnerà la medaglia d’argento anche se dovesse perdere in finale contro gli Stati Uniti. Rispetto a Tokyo l’Italia ha vinto una medaglia d’oro in più, 11 in totale.

La si giornata si era aperta con la maratona maschile, una gara durissima vinta dal 32enne etiope Tamirat Tola, che ha stabilito il nuovo record olimpico in 2 ore, 6 minuti e 26 secondi (ha abbassato di 6 secondi quello precedente). Tola a queste Olimpiadi non avrebbe neanche dovuto esserci: era la riserva dell’Etiopia nella maratona ed era stato chiamato solo due settimane fa, dopo l’infortunio di un compagno di nazionale.

È arrivato secondo il belga Bashir Abdi, a 21 secondi di distanza da Tola, terzo il keniano Benson Kipruto a 34 secondi. Yeman Crippa, primo tra gli italiani, è arrivato 25esimo correndo in 2 ore, 10 minuti e 36 secondi.

La prima medaglia per l’Italia è stata quella di bronzo nell’all-around a squadre di ginnastica ritmica, con Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Moguerean e Laura Paris. Nell’all-around a squadre bisogna eseguire due esercizi: uno con cinque cerchi e l’altro con due palle e tre nastri. L’Italia è arrivata terza dietro alla Cina e a Israele, confermando così la medaglia di bronzo vinta alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021.

Elia Viviani e Simone Consonni invece hanno vinto la medaglia d’argento nella madison maschile, una specialità del ciclismo su pista che già da ieri aveva creato un certo entusiasmo nel pubblico italiano perché nella gara femminile l’Italia aveva vinto la medaglia d’oro con Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (che peraltro è sorella di Simone).

Nella madison maschile si gareggia a coppie su una lunghezza di 50 chilometri (200 giri): è una gara in cui i due corridori devono letteralmente darsi a vicenda la mano o comunque toccarsi in altri modi, spesso sfruttando l’occasione per darsi uno slancio. I punti si fanno ogni 10 giri con delle apposite volate al termine delle quali spettano 5 punti al primo, tre al secondo, due al terzo e uno al quarto (punti che raddoppiano nel giro finale). Viviani e Consonni si sono giocati la medaglia d’oro fino all’ultima volata, ma alla fine ha vinto il Portogallo.

La seconda medaglia di bronzo della giornata per l’Italia invece è stata vinta da Giorgio Malan nel pentathlon moderno, uno sport in cui gli atleti competono in cinque discipline molto diverse: scherma (solo con assalti di spada), equitazione (con un percorso a ostacoli), nuoto (200 metri stile libero) e una combinata di corsa e tiro a segno (3.200 metri intervallati da 5 poligoni di tiro). È la prima medaglia olimpica dell’Italia nel pentathlon moderno da quella di bronzo a squadre vinta a Barcellona 1992. In giornata invece Elena Micheli e Alice Sotero si erano qualificate per la finale femminile del pentathlon moderno, in programma domani.

In serata invece Gianmarco Tamberi è stato eliminato presto dalla finale del salto in alto, a cui arrivava da campione olimpico, mondiale ed europeo in carica con grandi aspettative. Nelle ultime settimane aveva però avuto diversi problemi fisici, tra cui un calcolo renale che alcuni giorni fa aveva ritardato la sua partenza per Parigi. Oggi non era nemmeno certo che Tamberi partecipasse alla finale: aveva avuto un altro calcolo renale ed era stato portato in ospedale, ma poi aveva deciso di gareggiare lo stesso.

Sempre nel salto in alto però un altro italiano ha fatto una gara eccezionale e sorprendente: Stefano Sottile, che è arrivato quarto dopo aver saltato 2,34 metri, il suo nuovo primato. Non ha vinto la medaglia di bronzo per poco: il qatariota Mutaz Barshim è arrivato terzo con la stessa misura, ma aveva commesso meno errori di Sottile nei salti precedenti.

Tra le altre notizie di giornata il CONI, il Comitato olimpico italiano, ha annunciato che i due portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura di queste Olimpiadi saranno il nuotatore Gregorio Paltrinieri e la schermitrice Rossella Fiamingo: il primo in questa edizione dei giochi ha vinto un bronzo negli 800 metri stile libero e un argento nei 1.500 stile libero, la seconda invece ha vinto la medaglia d’oro nella spada a squadre.

Nella pallavolo maschile invece la Francia ha vinto nettamente la finale contro gli Stati Uniti per 3 set a 0, confermando la medaglia d’oro olimpica vinta ai Giochi di Tokyo. Nel calcio femminile gli Stati Uniti hanno battuto il Brasile in finale e sono tornati a vincere la medaglia d’oro olimpica dopo 12 anni, grazie a un gol di Mallory Swanson.