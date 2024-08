Giorgio Malan ha vinto la medaglia di bronzo nel pentathlon moderno alle Olimpiadi di Parigi

L’italiano Giorgio Malan ha vinto la medaglia del bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel pentathlon moderno, uno sport in cui gli atleti competono in cinque diverse discipline: scherma (solo con assalti di spada), equitazione (con un percorso a ostacoli), nuoto (200 metri stile libero) e una combinata di corsa e tiro a segno (3.200 metri intervallati da 5 poligoni di tiro). È la prima medaglia olimpica dell’Italia nel pentathlon moderno da quella di bronzo a squadre vinta a Barcellona 1992.

Malan ha 24 anni, è di Torino e questa medaglia di bronzo è il miglior risultato della sua carriera sportiva fin qui: prima d’ora aveva vinto tre medaglie d’oro a livello Europeo tra il 2023 e il 2024.

Dopo le gare di equitazione, scherma e nuoto, Malan era arrivato da quinto in classifica alla gara finale del pentathlon, che si chiama laser run ed è una corsa campestre con dei poligoni di tiro in mezzo: i pentatleti entravano in gara a seconda della posizione in classifica occupata dopo le prime tre prove, con un certo ritardo di secondi dal primo calcolato in base ai punti accumulati fino a quel momento. Il primo poligono di tiro è quasi subito, dopo 20 metri, e poi ce ne sono altri quattro ogni 800 metri di corsa, che gli atleti possono superare solo dopo aver colpito cinque bersagli a 10 metri con una pistola laser.

Per vincere il bronzo Malan ha guadagnato due posizioni di classifica nella laser run: la prima quasi subito, la seconda dopo aver concluso molto rapidamente l’ultimo poligono di tiro e superando nell’ultimo tratto di corsa il sudcoreano Woongtae Jun.