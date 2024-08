L’Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella ginnastica ritmica a squadre

Sabato la squadra italiana di ginnastica ritmica composta da Alessia Maurelli, Laura Paris, Martina Centofanti, Agnese Duranti e Daniela Mogurean ha vinto il bronzo nella finale dell’all-around femminile, una specialità in cui bisogna eseguire due esercizi: uno usando cinque cerchi e l’altro usando due palle e tre nastri. Nel primo esercizio la squadra italiana ottenuto un punteggio di 36.10, e nel secondo di 32, per un totale finale di 68.10. Al primo posto è arrivata la Cina con 69.80 punti, al secondo Israele con 68.85. È un traguardo straordinario per la nazionale italiana, che ha saputo riconfermare il risultato che aveva ottenuto nel 2021 ai Giochi di Tokyo.