Il tredicesimo giorno di Olimpiadi, fotografato

Il tredicesimo giorno di Olimpiadi di Parigi sono iniziate le gare di ginnastica ritmica: la spettacolarità delle foto della disciplina è dovuta anche a inquadrature che fanno apparire i corpi delle atlete – impegnate nell’esecuzione di esercizi già di per sé alla portata di pochi – in posizioni ancora più innaturali. E quindi ecco atlete che sembrano senza testa e contorsioni che paiono dolorose solo a guardarle. Poi è stato il giorno della statunitense Raven Saunders, che ha gareggiato nelle qualificazioni del getto del peso con una maschera sul viso; della medaglia d’oro di Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela, di quella d’argento di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nei 500 metri con la canoa biposto e pure di quella di bronzo di Ginevra Taddeucci nella 10 km in acque libere. Per finire con ferite, piedi in faccia, espressioni concentrate da manuale.

