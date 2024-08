È il giorno del probabile ritorno di Carles Puigdemont in Catalogna

Carles Puigdemont, l’ex presidente della Catalogna fuggito all’estero nel 2017 dopo il referendum illegale per l’indipendenza dalla Spagna, dovrebbe tornare giovedì mattina nella regione spagnola. Puigdemont ha annunciato il proprio ritorno motivandolo con la volontà di entrare nel parlamento locale e impedire la nascita di un governo di centrosinistra guidato dai suoi principali rivali. Già questo sarebbe un evento eccezionale, a sette anni dalla sua fuga, ma lo è a maggior ragione perché c’è l’alta probabilità che Puigdemont venga arrestato al suo arrivo in Spagna. Non è però detto che riesca a entrare nel paese: le autorità spagnole hanno infatti predisposto misure molto rigide per impedirlo.

Puigdemont sostiene di voler tornare in Catalogna e di volersi presentare al parlamento catalano, dove è deputato, per partecipare al voto di fiducia del nuovo governo. Ma rischia l’arresto per una complessa vicenda politico-giudiziaria: benché il parlamento spagnolo abbia approvato a maggio una legge sull’amnistia appositamente per perdonare tutte le persone coinvolte nel processo indipendentista, il Tribunale supremo spagnolo gli ha tuttavia negato l’amnistia perché la legge non si applica a uno dei reati di cui è accusato, l’appropriazione indebita di fondi pubblici.

Puigdemont ha detto ai suoi sostenitori che si presenterà a Barcellona davanti alla sede del parlamento catalano alle 9, un’ora prima che inizino i lavori per la votazione della fiducia al nuovo governo. Non è chiaro come Puigdemont intenda tornare in Spagna: si ritiene che lo farà via terra, dal confine con la Francia, e che con ogni probabilità farà di tutto per non farsi arrestare immediatamente e per arrivare a Barcellona. È plausibile che cercherà di entrare nel paese senza farsi notare: il confine tra Francia e Spagna è ovviamente libero, le automobili possono passare senza controlli, ma è difficile che una figura pubblica e molto riconoscibile come quella di Puigdemont passi inosservata.

Il suo partito, Junts, e altri movimenti indipendentisti hanno annunciato che terranno una grande cerimonia di «benvenuto istituzionale» per accogliere l’ex presidente catalano. L’obiettivo sembra quello di fare in modo che Puigdemont rientri a Barcellona accolto in massa dai suoi sostenitori, rendendo complicato un arresto. La polizia catalana ha però messo in atto misure di sicurezza notevoli e ha rafforzato la vigilanza al confine con la Francia e a Barcellona.

L’obiettivo di Puigdemont è far saltare un accordo per il governo catalano tra i Socialisti ed Esquerra Republicana (ERC), il partito indipendentista di centrosinistra. Le elezioni regionali dello scorso 12 maggio erano state vinte dal Partito Socialista catalano (PSC, emanazione del Partito Socialista nazionale del primo ministro Pedro Sánchez), il cui leader è l’ex ministro della Salute Salvador Illa. Ma il risultato più notevole era stato che per la prima volta dal 2003 i partiti indipendentisti non avevano ottenuto la maggioranza nel parlamento catalano. Nonostante il buon risultato, il PSC con i suoi 42 seggi non ha la maggioranza in aula (ne servono 68 seggi) e ha cercato allora un’alleanza con Esquerra Republicana (ERC), il partito indipendentista di centrosinistra, e con altri partiti più piccoli.

I negoziati sono stati molto complessi, ma alla fine hanno portato a un accordo in cui Illa (con il benestare del governo nazionale) ha promesso a ERC una quasi completa autonomia fiscale: tutti i soldi delle imposte raccolti in Catalogna rimarranno nella regione, anziché essere raccolti dallo stato com’era finora. Junts è stato invece lasciato fuori dai negoziati, e Puigdemont ha sostenuto che l’accordo di governo debba essere evitato perché allontanerebbe la possibilità dell’indipendenza della Catalogna.

È per questo motivo che ha intenzione di tornare proprio oggi in Catalogna: sa di fatto che il suo arresto è inevitabile, e che bloccherebbe il voto di fiducia in parlamento: i deputati di Junts, il suo partito, si rifiuterebbero di partecipare all’assemblea plenaria necessaria per il voto, e il presidente del parlamento con ogni probabilità annullerebbe la seduta.

Sia i socialisti che ERC hanno detto comunque che anche un eventuale arresto di Puigdemont non dovrebbe mettere in pericolo l’accordo di governo, e che anche se il voto sarà rimandato verrà organizzato in un altro momento: il tempo tuttavia è poco, perché se entro il 26 agosto il governo non otterrà la fiducia, andranno organizzate nuove elezioni.