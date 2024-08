Bloomberg ha sanzionato i giornalisti che non avevano rispettato l’“embargo” sulla notizia dello scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti

Lunedì l’agenzia stampa Bloomberg ha annunciato di aver preso provvedimenti disciplinari contro i giornalisti che non avevano rispettato il cosiddetto “embargo” sulla pubblicazione della notizia del grande scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti della scorsa settimana. Nel gergo dei giornali, l’embargo è un termine che indica il divieto di pubblicare una notizia prima di un certo orario: il rispetto di un embargo, specialmente nella cultura dell’informazione anglosassone, è una questione deontologica di grande importanza, anche perché in molti casi serve a proteggere la fonte della notizia stessa. Bloomberg era stata la prima testata a dare la notizia dello scambio, e ci era riuscita proprio non rispettando l’embargo.

L’articolo, scritto dalla giornalista Jennifer Jacobs e dal collega Cagan Koc, era stato pubblicato da Bloomberg alle 07:41 (ora statunitense) di giovedì scorso. Altri quotidiani avevano invece dato notizia dello scambio dopo le 11, proprio per rispettare l’embargo. La situazione più delicata era quella del Wall Street Journal: Evan Gershkovich, uno dei suoi giornalisti, era infatti una delle persone coinvolte nello scambio, e anche per questo motivo avrebbe dovuto essere la prima testata a dare la notizia.

«Prendiamo molto seriamente l’accuratezza. Ma abbiamo anche la responsabilità di fare la cosa giusta: in questo caso non l’abbiamo fatto», ha scritto il direttore di Bloomberg, John Micklethwait, in una nota inviata ai dipendenti e resa pubblica lunedì da diversi giornali statunitensi, aggiungendo che Bloomberg avrebbe «rivisto i propri processi per garantire che fallimenti come questo non si ripetano». Micklethwait ha anche detto di essersi scusato con la direttrice del Wall Street Journal, Emma Tucker. Secondo persone informate sulla questione sentite dal New York Times, Jacobs sarebbe stata licenziata. La notizia del licenziamento non è stata confermata.

Jacobs intanto lunedì ha scritto su X (Twitter): «L’idea che io possa mettere a repentaglio la sicurezza di un collega reporter è inquietante a un livello difficile da descrivere. Sono così felice che Evan Gershkovich e gli altri siano a casa. Nel riportare la storia della liberazione di Evan, ho lavorato mano nella mano con i miei redattori per aderire agli standard e alle linee guida editoriali. In nessun momento ho fatto qualcosa che fosse consapevolmente incoerente con l’embargo o che avrebbe messo a rischio chiunque fosse coinvolto. I giornalisti non hanno l’ultima parola su quando una storia viene pubblicata o con quale titolo».