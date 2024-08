Kamala Harris è la candidata ufficiale del Partito Democratico alle elezioni presidenziali

Kamala Harris è ufficialmente la candidata del Partito Democratico statunitense per le elezioni presidenziali in programma per novembre: lo ha annunciato venerdì il presidente del comitato elettorale del partito Democratico, Jaime Harrison. Che Harris venisse nominata era dato per certo, dato che è l’unica candidata e già qualche settimana fa avevo fatto sapere di aver ottenuto il sostegno verbale di abbastanza delegati per assicurarsi la nomina: la procedura di voto elettronico con cui il partito Democratico doveva confermarla era iniziata giovedì.