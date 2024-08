Il sesto giorno di Olimpiadi, fotografato

Il sesto giorno delle Olimpiadi di Parigi è iniziato, fotograficamente parlando ma non solo, con lampi intorno alla Tour Eiffel: a causa di quel temporale le gare di marcia maschile e femminile, previste rispettivamente per le 7:30 e 9:20, sono state rimandate di mezz’ora, ma una volta iniziate sono state l’occasione per fotografare gli atleti –questa volta davanti alla Tour Eiffel – e in particolare il marciatore italiano Massimo Stano, che è arrivato quarto, a un solo secondo dal podio: risultato notevole se si considera che si era rotto un piede ad aprile, ha avuto poco tempo per prepararsi e negli ultimi due chilometri della gara ha preso due storte a quello stesso piede. Poi ci sono il ritiro di Angela Carini, la vittoria di Lorenzo Musetti, l’eliminazione di Iga Swiatek, insieme alla faccia deformata di un pugile che si prende un pugno, riflessi di atleti in piscina e tatuaggi. Il Post sta raccontando le Olimpiadi di Parigi tutti i giorni con la newsletter Parì, con il podcast condotto da Matteo Bordone Tienimi Parigi e soprattutto con un liveblog aggiornato minuto per minuto.

