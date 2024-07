La protesta silenziosa dei lavoratori indiani a Cremona

Ogni mattina alle 7 a Vescovato, un paesino di quattromila abitanti in provincia di Cremona, 19 lavoratori di un’azienda che macella maiali e li trasforma in salumi – ProSus, cooperativa produttori suini – si incontrano davanti ai cancelli dello stabilimento. 17 di loro sono indiani del Punjab, poi ci sono un uomo marocchino e un maliano. Nei mesi scorsi hanno occupato lo stabilimento per protestare contro il licenziamento di alcune decine di loro colleghi che lavoravano per due cooperative in appalto. Sono stati licenziati anche loro per aver bloccato la produzione, e ora dicono che non si muoveranno da lì finché la ProSus non li riassumerà.

La loro è una protesta tranquilla e silenziosa. Su un lato del piazzale hanno sistemato tende e materassi, un telo per proteggersi dal sole, un tavolino e alcune sedie. Trascorrono le giornate giocando a carte e bevendo il lassi alla rosa, una bevanda tipica del Punjab che loro preparano mescolando latte e uno sciroppo all’acqua di rose, e aggiungendoci del ghiaccio. Finito il turno, che dura otto ore come se fossero al lavoro, tornano a casa dandosi appuntamento al giorno seguente.

La ProSus è una cooperativa composta da 65 allevatori. Nello stabilimento di Vescovato produce una gran varietà di salumi, anche biologici, come la coppa piacentina, il lardo di Colonnata, il prosciutto con la denominazione d’origine protetta (DOP) San Daniele o Parma, o con l’indicazione geografica protetta (IGP) di Norcia, e il salame brianzolo o «Cremona». Esporta tutti questi prodotti, anche affettati o congelati, negli Stati Uniti, in Sud America, in Asia e in Australia. Fino a qualche anno fa macellava 600mila maiali all’anno, quasi 12mila alla settimana, ed esportava 5mila prosciutti alla settimana solo negli Stati Uniti.

Poi nel 2019 l’azienda è entrata in crisi. Negli anni seguenti la pandemia da coronavirus, l’inflazione e l’epidemia di peste suina, un virus che non colpisce gli esseri umani ma è mortale per gli animali, hanno aumentato i costi e fatto diminuire ulteriormente le esportazioni. Per questo a giugno del 2021 l’azienda presentò alla Camera di commercio di Cremona un’istanza di “composizione negoziata”, una misura a disposizione degli imprenditori che prevede la nomina di un esperto indipendente, con il compito di trattare con i creditori e provare a risanare l’azienda evitando il fallimento.

A maggio del 2023 la ProSus ha ottenuto dal ministero del Lavoro un anno di cassa integrazione straordinaria per 150 dei suoi 184 dipendenti. Inoltre il tribunale ha autorizzato la vendita separata di alcuni rami d’azienda, dal macello al prosciuttificio. Secondo il presidente Giovanni Avanzini, l’obiettivo è salvare tutti i posti di lavoro. Tra la fine di agosto e la fine di settembre due cooperative esterne che avevano in appalto alcuni lavori hanno disdetto i contratti con la ProSus e 35 lavoratori sono rimasti senza un impiego. 23 operai che erano stati assunti poco prima dell’avvio dello stato di crisi sono rimasti, mentre agli altri è stato offerto il trasferimento in altre sedi in cui hanno delle commesse, spesso lontane dai luoghi di residenza.

«Quei lavoratori facevano parte della forza lavoro stabile di quella fabbrica, sono stati messi fuori solo per poterla vendere più facilmente», dice Roberto Montanari dell’Unione sindacale di base (USB) di Cremona, che ha seguito da vicino la vicenda dall’inizio e parla di «licenziamenti mascherati». «La prima mossa dell’azienda è stata la chiusura dei contratti con le ditte in appalto, che ha provocato il licenziamento di persone che erano qui anche da più di dieci anni», spiega Rajinder Singh, uno dei 19 lavoratori davanti alla fabbrica. Singh è arrivato in Italia 12 anni fa e vive a Vescovato con la sua famiglia. È venuto dall’India per lavorare in un allevamento di mucche, come quasi tutti gli indiani della zona, «ma la cooperativa che mi aveva assunto mi ha mandato quasi subito a lavorare alla ProSus», racconta.

Nel 2022, delle 162mila persone indiane residenti in Italia il 30 per cento viveva in Lombardia. Nella provincia di Cremona ne sono state censite ufficialmente 6.500, che compongono la comunità di cittadini stranieri più numerosa dopo quella rumena.

I primi arrivarono con le loro famiglie negli anni Ottanta per lavorare come «bergamini», cioè mungitori delle vacche che forniscono il latte per il Grana Padano. Negli anni alcuni di loro hanno anche comprato delle cascine, aprendo piccole aziende agricole. Secondo i dati del ministero del Lavoro, dei 7.734 indiani titolari di imprese individuali in Italia, il 19,1 per cento è in Lombardia. Molti altri lavorano nelle aziende della zona, con contratti regolari. Altri, soprattutto gli ultimi arrivati, sono assunti dalle cooperative e hanno contratti meno stabili e un salario più basso. La loro è una presenza molto discreta.

Li si può incontrare la domenica a pranzo, rigorosamente vegetariano, nel tempio Gurdwara di Pessina Cremonese, un paesino di appena 600 abitanti che confina con Vescovato. È il più grande tempio sikh in Italia: si estende su 2.352 metri quadrati, è alto 15 metri e può ospitare 500 persone. Il 23 marzo a Casalmorano, un paesino di 1.600 abitanti, in 2.000 hanno sfilato per l’Holla Mohalla, una parata con tamburi e bandiere in cui i sikh simulano battaglie con scimitarre e arti marziali. All’inizio di aprile, alcune migliaia hanno sfilato a Cremona per festeggiare il Nagar Kirtan, la più importante festa religiosa sikh. Molti di loro sventolavano bandiere del Khalistan, un movimento separatista che chiede la separazione del Punjab dall’India. In coda molti manifestanti, soprattutto donne, avevano scope e palette per ripulire le strade dopo il passaggio del corteo.

Il 17 ottobre dello scorso anno 19 dipendenti della ProSus hanno occupato lo stabilimento per solidarizzare con i dipendenti delle cooperative che erano stati lasciati senza lavoro. Per evitare di essere sgomberati subito, si sono arrampicati sulle giostre, una specie di nastri trasportatori dove vengono agganciati i maiali smembrati. I loro colleghi delle cooperative invece non sono riusciti a raggiungerli perché l’azienda aveva già disattivato i badge per entrare nello stabilimento.

Fino al 2019 anche quei 19 lavoravano in una cooperativa, poi furono assunti dalla ProSus in seguito a una lunga protesta. Alcuni erano addetti al sezionamento delle carni, altri si occupavano del congelamento, altri ancora rifilavano i prosciutti, cioè toglievano il grasso e la pelle in eccesso, un lavoro che richiede grande manualità e precisione. Gli indiani sikh sono molto richiesti per questo lavoro perché sono tradizionalmente abili a usare i coltelli, visto che per motivi legati alla loro religione fin da piccoli vengono addestrati all’uso del kirpan, un pugnale curvo che portano sempre con sé.

«Nello stesso impianto un dipendente prendeva tra 1.800 e duemila euro al mese, mentre i ragazzi delle cooperative guadagnavano 800 o 900 euro per lo stesso lavoro perché a loro veniva applicato il contratto multiservizi», dice Rajinder Singh. Il contratto multiservizi è utilizzato per il settore delle pulizie, mentre loro erano addetti al congelamento delle carni o a caricarle sui camion per le spedizioni. Le cooperative lo applicano perché gli costa molto meno di quello del commercio, che sarebbe quello corretto per quel tipo di lavori. Inoltre i lavoratori in appalto hanno meno garanzie. Ad esempio, in caso di malattia ai dipendenti diretti è garantito il cento per cento dello stipendio, mentre a quelli delle cooperative il cinquanta per cento. Se c’è una riduzione del lavoro, gli operai delle cooperative non lavorano e guadagnano meno, mentre i dipendenti diretti hanno una “banca ore” in cui vengono accumulate le ore di straordinario, che poi vengono pagate alla bisogna per compensare le volte in cui c’è meno lavoro.

I lavoratori della ProSus occuparono la fabbrica per quattro mesi. Nel frattempo, il 14 novembre, mentre erano ancora chiusi nell’impianto, ricevettero una lettera di licenziamento per «giusta causa»: due paginette su carta intestata in cui l’azienda spiegava che l’occupazione della fabbrica aveva provocato «la collocazione in cassa integrazione a zero ore di tutto il personale del macello» e metteva a rischio «la positiva conclusione della procedura di composizione negoziata della crisi».

Il presidente Avanzini ha spiegato ai giornali locali che, bloccando le attività, avevano rischiato di far perdere la certificazione per le esportazioni e avevano compromesso l’esito della vendita dei diversi rami d’azienda. La vicenda arrivò anche alla Camera dei deputati: a gennaio la deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Barzotti presentò un’interrogazione chiedendo al governo di convocare «un tavolo nazionale di confronto tra i lavoratori in sciopero e l’azienda». Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, della Lega, disse che il governo avrebbe garantito «il massimo impegno per salvaguardare i livelli occupazionali», ma non accolse la richiesta della parlamentare. Alle 3 del mattino del 13 febbraio gli agenti di polizia della Digos di Cremona entrarono nell’impianto e accompagnarono fuori gli occupanti.

Da allora i 19 lavoratori si sono spostati all’esterno dello stabilimento. Il 28 febbraio hanno ricevuto la visita del vignettista Zerocalcare e il 25 aprile hanno manifestato a Cremona. Alla fine di giugno sono anche andati a Latina per partecipare alla manifestazione organizzata dalla comunità indiana per Satnam Singh, il loro connazionale morto il 19 giugno mentre lavorava per un’azienda agricola dell’Agro pontino che lo sfruttava. Da quando sono stati licenziati non ricevono lo stipendio. Solo questo mese gli è finalmente arrivata l’indennità mensile di disoccupazione (NASPI), una cifra pari al 75 per cento del salario precedente. Loro però sperano di poter essere riassunti dai nuovi acquirenti della ProSus, se e quando l’azienda sarà venduta.