Il calendario delle gare da non perdere alle Olimpiadi di Parigi

Alle Olimpiadi ci sono tantissimi sport (32), alcuni divisi a loro volta in diverse discipline; orientarsi nei 329 eventi totali e scegliere cosa guardare potrebbe non essere semplice. Ci sono gare quasi universalmente riconosciute come imperdibili, come i 100 metri nell’atletica leggera (ma anche i 200 metri), altre da seguire perché partecipano squadre, atlete e atleti italiani con possibilità di medaglia, o ancora atleti e atlete particolarmente famosi ed eccezionali. Altre ancora invece sono semplicemente spettacolari e divertenti da guardare, a prescindere. In ogni caso, può essere utile tenersi da parte una guida con date e orari di gare, partite e prove che è meglio non perdere.

Atletica leggera

–giovedì 1 agosto ore 7:30 e 9:20 20 chilometri di marcia maschile e femminile (Massimo Stano, Antonella Palmisano)

–sabato 3 agosto ore 19:35 getto del peso maschile (Leonardo Fabbri)

–sabato 3 agosto ore 21:20 100 metri femminili (Sha’Carri Richardson, Shericka Jackson)

–domenica 4 agosto ore 21:50 100 metri maschili (Marcell Jacobs, Noah Lyles)

–lunedì 5 agosto ore 19 salto con l’asta maschile (Armand Duplantis)

–martedì 6 agosto ore 20:15 salto in lungo maschile (Mattia Furlani)

–martedì 6 agosto ore 21:40 200 metri femminili (Gabrielle Thomas, Shericka Jackson)

–giovedì 8 agosto ore 20 salto in lungo femminile (Larissa Iapichino)

–giovedì 8 agosto ore 20:30 finale 200 metri maschili (Noah Lyles, Kenneth Bednarek)

–giovedì 8 agosto ore 21:45 110 ostacoli maschili (Lorenzo Simonelli)

–venerdì 9 agosto ore 19:45 staffetta 4×100 maschile (Italia)

–sabato 10 agosto ore 19:10 salto in alto maschile (Gianmarco Tamberi)

Sport di squadra (finali)

–mercoledì 7 agosto ore 18:23 inseguimento a squadre maschile (ciclismo)

–venerdì 9 agosto ore 22:30 beach volley femminile

–sabato 10 agosto ore 13 pallavolo maschile

–sabato 10 agosto ore 15:35 pallanuoto femminile

–sabato 10 agosto ore 17 calcio femminile

–sabato 10 agosto ore 21:30 basket maschile

–sabato 10 agosto ore 22:30 beach volley maschile

–domenica 11 agosto ore 13 pallavolo femminile

–domenica 11 agosto ore 14 pallanuoto maschile

– Leggi anche: Alle Olimpiadi l’Italia femminile di pallavolo punta a una medaglia

Altri sport

–sabato 27 luglio ore 16:32 ciclismo, prova a cronometro maschile (Filippo Ganna)

–lunedì 29 luglio ore 21:19 100 dorso maschili (Thomas Ceccon)

–lunedì 29 luglio ore 21:41 200 stile libero femminili (Mollie O’Callaghan, Ariarne Titmus)

–mercoledì 31 luglio ore 3:34 e 4:15 surf maschile e femminile (finali)

–mercoledì 31 luglio ore 20:30 e 22:22 100 stile libero femminili e maschili

–giovedì 1 agosto ore 18:15 all-around ginnastica artistica (Simone Biles)

–giovedì 1 agosto ore 19:10 fioretto a squadre femminile (finale)

–venerdì 2 agosto ore 11 tuffi sincronizzati 3 metri maschili (Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci)

–domenica 4 agosto ore 14:30 tennistavolo individuale maschile (finale)

–mercoledì 7 agosto ore 14:43 vela classe Nacra 17 (Caterina Banti e Ruggero Tita)

–giovedì 8 agosto ore 12:54 arrampicata speed maschile (Matteo Zurloni)

–venerdì 9 agosto ore 7:30 10 chilometri nuoto maschili (Gregorio Paltrinieri)