Inizia la nuova legislatura in Francia, senza un governo e senza una maggioranza

Oggi in Francia inizia ufficialmente la 17esima legislatura dell’Assemblea Nazionale, la camera bassa del parlamento, dopo lo scioglimento del 9 giugno deciso dal presidente Emmanuel Macron a seguito dei risultati delle europee e la convocazione di elezioni legislative anticipate. I primi lavori dell’Assemblea si svolgeranno in un contesto molto complicato dal punto di vista politico: non c’è una maggioranza, non c’è un nuovo governo e quello uscente è incaricato di gestire solo gli affari correnti. Questa situazione, come stanno segnalando diversi esperti di diritto, non solo sta creando una serie di anomalie a livello istituzionale, ma sta anche espandendo molto «il campo di ciò che in termini di funzionamento istituzionale è accettabile», con diversi rischi per la tenuta democratica delle istituzioni stesse, ha riassunto su L’Opinion Benjamin Morel, docente di diritto pubblico all’Università di Parigi Panthéon-Assas.

Dai risultati delle legislative non è emersa alcuna maggioranza assoluta, nonostante la vittoria a sorpresa della coalizione di sinistra.

La nuova Assemblea Nazionale è suddivisa in tre grandi blocchi politici contrapposti tra loro ed è una situazione inedita per la Quinta Repubblica, iniziata alla fine degli anni Cinquanta con l’approvazione della settima Costituzione repubblicana, quella in vigore ancora oggi: c’è il Nuovo Fronte Popolare (NFP, di sinistra, con 182 deputati), c’è la coalizione Ensemble, centrista, di Macron (con 168 deputati) e c’è l’estrema destra del Rassemblement National (RN) e dei suoi alleati (143 deputati).

A ciascun blocco manca almeno un centinaio di seggi per arrivare alla maggioranza, cosa che di fatto rende improbabile l’approvazione di leggi tramite la ricerca di volta in volta di un sostegno esterno (o dell’astensione) di un partito minore di opposizione. Le possibilità di stabilità di un futuro governo sono insomma molto scarse, a meno che non si riesca a formare una coalizione larga: ipotesi che sembra essere, per ora, molto lontana.

Martedì 16 luglio Macron ha accettato le dimissioni del primo ministro Gabriel Attal e degli altri ministri del governo uscente, che però rimarranno in carica per i cosiddetti “affari correnti” fino alla nomina di un nuovo governo.

Nessuno sa quando Macron nominerà un nuovo primo ministro. Solo lui ha il potere di farlo, ma non ha né l’obbligo di scegliere qualcuno o qualcuna del gruppo che ha ottenuto più seggi all’Assemblea Nazionale (la coalizione della sinistra, in questo caso), né un limite di tempo. Il presidente sembra non avere fretta, dice Le Monde, preferendo contare per ora su un governo dimissionario che potrebbe restare in carica almeno fino alla fine delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi che inizieranno il prossimo 26 luglio a Parigi; forse addirittura fino all’apertura della prossima sessione ordinaria dell’Assemblea Nazionale, prevista per martedì 1 ottobre.

Nessun testo giuridico regola quel che un governo dimissionario può o non può fare. Un governo responsabile della gestione degli affari correnti ha comunque poteri limitati e, in linea di principio, non può adottare misure di natura politica. Ma a causa dei pochi esempi passati non sarà semplice stabilire un confine tra ciò che è politico e ciò che non lo è. Secondo il costituzionalista Dominique Rousseau, tutto dipenderà dalla discrezionalità del Consiglio di Stato che ha il compito di giudicare le attività del potere esecutivo.

Un governo incaricato di occuparsi degli affari correnti, e dunque dimissionario, non può inoltre essere rovesciato da una mozione di sfiducia: resta da vedere se e quanto Macron deciderà di prolungare questa anomalia.

In assenza di un nuovo governo e in presenza di un tripartitismo quasi perfetto saranno imprevedibili e incerti sia l’assetto della nuova Assemblea Nazionale che la distribuzione degli incarichi al suo interno che, in molti casi, dipendono dalla definizione di chi formerà una maggioranza e di chi siederà invece all’opposizione. All’ordine del giorno della prima sessione del nuovo parlamento ci sono l’elezione del o della presidente della stessa Assemblea Nazionale, la formazione dei vari gruppi politici (il 18 luglio) e la composizione delle commissioni permanenti (il 20 luglio).

Queste scadenze forniranno una prima indicazione sugli equilibri di potere tra i principali tre blocchi politici che compongono il parlamento e anche sulla propensione dei vari gruppi a dividersi o a restare uniti.

Uno dei passaggi che si preannunciano più complicati è comunque quello della formazione dei gruppi parlamentari. Per poterne formare uno occorrono almeno quindici deputati e si prevede che la nuova Assemblea ne avrà non meno di undici: un record. A partire dalla riforma costituzionale del luglio del 2008 è poi previsto che ciascun gruppo, per vedersi riconosciuti dei diritti specifici come il tempo di presa di parola in aula, debba dichiarare la propria appartenenza alla maggioranza, all’opposizione o debba dichiararsi minoritario, un gruppo cioè che non è né di opposizione né di maggioranza o che è di maggioranza ma poco numeroso.

In assenza di un governo, non è chiaro in base a cosa si definiranno i gruppi; così come non è chiaro rispetto a chi e a che cosa staranno all’opposizione, se al gruppo che ha più deputati o se al governo degli affari correnti. La logica impone che prevarrà la seconda opzione, ma a causa della prevedibile instabilità politica è possibile che nei prossimi mesi ci saranno diversi movimenti e passaggi dei gruppi da maggioranza a opposizione o viceversa e che l’assetto definitivo dell’Assemblea rimarrà a sua volta mutevole.

Dalla qualificazione di ciascun gruppo come maggioranza, opposizione o minoritario dipende anche l’attribuzione di alcune funzioni importanti dentro l’Assemblea: uno dei tre incarichi di questore o la presidenza della commissione Finanze, che spetta all’opposizione. Il vuoto governativo porterà dunque a una serie di incertezze non solo dal punto di vista della governabilità, ma anche sul piano parlamentare.