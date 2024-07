Carlos Alcaraz ha vinto Wimbledon per la seconda volta consecutiva

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto il torneo di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, battendo in finale il serbo Novak Djokovic in tre set, con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6. Alcaraz ha vinto la partita in modo abbastanza sorprendente, non perché non ci si potesse aspettare una sua vittoria ma perché l’ha dominata oltre ogni aspettativa: ha giocato in modo strepitoso e non ha quasi mai concesso a Djokovic occasioni di rientrare in gara, con una superiorità che rare volte si è vista in una finale contro Djokovic, il giocatore più vincente della storia del tennis.

