Decine di civili palestinesi sono stati uccisi in un bombardamento israeliano su una zona che doveva essere sicura

Almeno 71 palestinesi sono stati uccisi in un bombardamento aereo israeliano nella zona di Al Mawasi, una piccola città costiera nel sud della Striscia di Gaza. Prima dell’inizio della guerra tra l’organizzazione palestinese Hamas e Israele, a ottobre del 2023, ci abitavano poche migliaia di abitanti: ora è invece diventata molto densamente popolata ed è piena di tende perché vi si sono rifugiate moltissime persone rimaste senza casa a causa dell’invasione della Striscia da parte dell’esercito israeliano. Il ministero della Salute della Striscia di Gaza ha detto che ci sono anche alcune centinaia di persone ferite.

Era stato proprio l’esercito israeliano a designare la piccola area di Al Mawasi come “zona umanitaria sicura”, cioè un posto che in teoria l’esercito garantisce di non attaccare militarmente, in cui i civili palestinesi dovrebbero poter stare in sicurezza e dove possono ricevere gli aiuti umanitari. L’esercito israeliano ha detto di aver attaccato la zona per colpire Mohammed Deif, un importante leader militare di Hamas ritenuto tra i principali responsabili dell’attacco del 7 ottobre in territorio israeliano, quello da cui ha avuto inizio la guerra attualmente in corso tra Israele e Hamas e dopo il quale Israele ha iniziato l’invasione della Striscia di Gaza. L’esercito israeliano non ha detto se Deif sia stato effettivamente ucciso nell’attacco.