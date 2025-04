Oggi Giorgia Meloni incontrerà Donald Trump

Oggi alle 18 italiane ci sarà l’atteso incontro tra la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I due capi di stato hanno in programma un incontro privato per pranzo alla Casa Bianca, e in seguito è previsto un colloquio bilaterale alla presenza di alcuni giornalisti statunitensi e italiani.

Meloni è la prima leader europea a incontrare Trump da quando il presidente ha avviato la sua guerra commerciale globale, a inizio aprile. Quello di oggi è un incontro particolarmente atteso non soltanto per questo, ma anche perché Meloni è considerata molto vicina a Donald Trump e al suo principale alleato, Elon Musk, entrambi parte del mondo delle destre globali.

Non è però facile prevedere l’esito dell’incontro: in questi primi mesi della sua nuova amministrazione Trump ha dimostrato di essere piuttosto imprevedibile nelle sue decisioni, che prende praticamente in modo autonomo, escludendo i suoi collaboratori e ignorando i metodi della diplomazia tradizionale. La stessa Giorgia Meloni ha detto di sentire una certa pressione per l’incontro di oggi.

Nei giorni scorsi Meloni si era preparata alla visita confrontandosi regolarmente con Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea: anche se, come detto, l’Italia è in una posizione particolarmente favorevole per parlare con gli Stati Uniti, non può negoziare da sola sui dazi perché l’Unione Europea è anche un’unione doganale, e sul commercio internazionale con gli altri paesi si relaziona come un’entità unica. Von der Leyen nelle scorse settimane aveva chiesto di parlare con Trump, ma non aveva ottenuto un incontro.