L’Inghilterra è la seconda finalista degli Europei

L’Inghilterra ha vinto contro l’Olanda nella seconda semifinale degli Europei maschili di calcio, ed è quindi la seconda finalista. L’Inghilterra è una delle squadre più forti del torneo e fin dall’inizio è considerata una delle favorite per la vittoria. Nonostante questo, finora aveva faticato molto in questi Europei, non giocando quasi mai in maniera convincente e venendo molto criticata da osservatori e opinionisti: questa sera non è andata così.

È stata una partita movimentata e combattuta: l’Olanda è andata in vantaggio al settimo minuto con Xavi Simmons, è stata ripresa poco dopo da un calcio di rigore del capitano inglese Harry Kane e nei minuti finali è stata superata dal gol di Ollie Watkins, entrato in campo dalla panchina una decina di minuti prima proprio per sostituire Kane. La finale sarà domenica 14 luglio alle 21, a Berlino, contro la Spagna, che ieri aveva battuto la Francia nell’altra semifinale.

In Inghilterra c’è da sempre grande pressione sulla Nazionale di calcio, nonostante nella sua storia abbia vinto un solo grande torneo, i Mondiali in casa del 1966, e quest’anno le aspettative sono ancora più alte perché, a detta di molti osservatori, la squadra forse non è mai stata così forte e talentuosa. Durante gli Europei sono stati presi di mira l’allenatore Gareth Southgate e anche molti calciatori come Jude Bellingham, da cui tutti si attendono moltissimo. Per l’Inghilterra, quella di domenica sarà la seconda finale consecutiva agli Europei: c’era già riuscita nel 2021, quando era stata sconfitta dall’Italia ai calci di rigore dopo il pareggio tra tempi regolamentari e supplementari.