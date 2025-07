Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon

Jannik Sinner ha battuto Ben Shelton (7-6, 6-4, 6-4) nei quarti di finale di Wimbledon e si è qualificato per le semifinali. È stata una vittoria convincente e non scontata, considerando che due giorni fa aveva perso 2 set contro Grigor Dimitrov (prima che si ritirasse per un infortunio) e aveva pure preso una botta a un gomito. Wimbledon è uno dei quattro tornei del Grande Slam, i principali nel tennis, e le semifinali sono finora il miglior risultato per Sinner, che ci era arrivato anche nel 2023: venerdì affronterà uno tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli.

Sinner ha giocato in modo solido, servendo con efficacia, comandando spesso i duri scambi da fondo campo e scendendo a rete in alcune occasioni per provare a variare un po’ il gioco. Ha retto senza troppi problemi le accelerazioni dello statunitense Shelton, un giocatore molto potente ma più monotono e meno tecnico rispetto a Dimitrov. Shelton ha insomma meno strumenti a disposizione per mettere in difficoltà Sinner, che quando ha l’occasione di tirare forte da fondo campo lo fa con una precisione e una costanza difficilmente pareggiabili, soprattutto nei momenti più importanti del set.

Il primo set lo ha vinto al tie-break, cioè al game speciale che si gioca quando si arriva al punteggio di 6 game pari: Shelton ha fatto i primi due punti, poi Sinner ne ha fatti sette di fila, grazie a ottime risposte sui servizi di Shelton e a diversi attacchi decisivi. Nel secondo, lo statunitense ha avuto subito due palle break, due occasioni quindi di vincere il game sul servizio di Sinner, che però gliele ha annullate e ha poi vinto il game: sono state le uniche palle break avute da Shelton nella partita. Sul 5-4 per lui, Sinner ha poi vinto il set alla prima occasione, portandosi sul 2-0. Il terzo set è andato più o meno come il secondo: in equilibrio fino al 4-4, poi Sinner ha alzato il livello e, al terzo match point, ha chiuso la partita.