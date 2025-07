Jannik Sinner è ai quarti di Wimbledon, grazie al ritiro del suo avversario

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale di di Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam, vincendo a tavolino una partita che fino a quel momento stava perdendo. Peraltro, ai quarti c’è anche un altro tennista italiano, Flavio Cobolli. L’avversario di Sinner, il bulgaro Grigor Dimitrov, si è dovuto ritirare a causa di un infortunio dopo un servizio. Dimitrov aveva vinto i primi due set, per 6-3 e 7-5, e si è ritirato nel terzo, quando il punteggio era 2-2.

L’infortunio di Dimitrov si vede al minuto 3:29

Durante la partita, a sua volta Sinner aveva chiesto un time out medico per un problema al gomito. Dopo ha detto che Dimitrov si sarebbe meritato di giocare il prossimo turno e ha chiesto un applauso per lui, mostrandosi colpito dal ritiro: «È stato davvero sfortunato. Non mi sento per niente un vincitore», ha detto. Ai quarti Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton, che lunedì ha eliminato agli ottavi un altro tennista italiano, Lorenzo Sonego.

