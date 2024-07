Roberto Vannacci è uno dei vicepresidenti del gruppo europeo di estrema destra Patrioti per l’Europa

Lunedì è stato formato ufficialmente “Patrioti per l’Europa”, il nuovo gruppo europeo di estrema destra creato dal primo ministro ungherese Viktor Orbán, e ne sono state annunciate varie cariche: fra gli altri il discusso europarlamentare della Lega Roberto Vannacci è stato nominato come uno dei suoi sei vicepresidenti, mentre il presidente del partito francese di estrema destra Rassemblement National Jordan Bardella ne è stato nominato capogruppo. La prima vicepresidente di Patrioti per l’Europa è invece Kinga Gál del partito ungherese Fidesz, quello di Orbán.

Le sei vicepresidenze, la carica di whip (analoga a quella di capogruppo nel parlamento italiano) e di tesoriere sono state distribuite in modo da coinvolgere la maggior parte dei partiti che hanno aderito al gruppo. Sono rimasti fuori solo due partiti minori cechi, uno lettone e uno greco, che hanno un solo europarlamentare ciascuno.

Con l’adesione della Lega e del Rassemblement National Patrioti per l’Europa ha in tutto 84 membri e si è quindi potuto formare ufficialmente, visto che per formare un gruppo è necessario raccogliere almeno 23 europarlamentari provenienti da sette diversi stati. Sarà il terzo gruppo più numeroso del Parlamento Europeo dopo il Partito Popolare Europeo, di centrodestra, e i Socialisti, di centrosinistra.

L’idea di fondare “Patrioti per l’Europa” era nata da un’alleanza tra Orbán, il leader del Partito della Libertà austriaco Herbert Kickl, a sua volta di estrema destra, e Andrej Babis, l’ex primo ministro della Repubblica Ceca, del partito populista Azione dei Cittadini Insoddisfatti. Prima della Lega e di RN la settimana scorsa avevano annunciato la loro adesione al gruppo il partito portoghese di estrema destra Chega, i partiti di estrema destra spagnolo, olandese e danese, nonché il belga Vlaams Belang, un partito politico presente soprattutto nelle Fiandre, nazionalista indipendentista con posizioni estremamente radicali sull’immigrazione.

