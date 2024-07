C’è stato un grosso attacco russo contro un ospedale pediatrico a Kiev

Lunedì mattina la capitale ucraina Kiev è stata colpita dal più grosso attacco missilistico russo degli ultimi mesi. Sono state attaccate anche altre città del paese, fra cui Kryvyi Rih, Pokrovsk, Kramatorsk, Dnipro e Sloviansk: in tutto almeno 20 persone sono morte e decine sono state ferite. Gli attacchi missilistici in pieno giorno, come quello su Kiev, sono piuttosto rari. Il numero delle persone coinvolte è ancora in aggiornamento.

L’attacco ha colpito anche l’ospedale Okhmatdyt, il più grande ospedale pediatrico del paese. In un video pubblicato su Telegram dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky si vede l’ospedale molto danneggiato e in parte crollato. I servizi di emergenza ma anche i medici e molti volontari civili stanno cercando di rimuovere le macerie per raggiungere eventuali persone rimaste intrappolate dai crolli: non si sa quante possano essere. I pazienti intanto sono stati trasportati in un altro ospedale della città.

Oleksiy Kuleba, vicedirettore dell’ufficio della presidenza ucraina ed ex governatore della regione di Kiev, ha detto al Kyiv Independent che un adulto è morto e almeno 20 persone sono state ferite. Kuleba ha detto di non sapere se i danni siano stati causati da un missile lanciato contro l’ospedale o dai frammenti di uno intercettato dalle difese antiaeree ucraine, ma che i danni ingenti sembrano indicare la prima opzione. L’ospedale Okhmatdyt ha 620 posti letto e cura ogni anno decine di migliaia di bambini.

L’amministrazione militare di Kiev ha comunicato sul suo canale Telegram che sette persone sono state uccise in città, mentre il sindaco Vitali Klitschko ha detto che quelle ferite e ricoverate sono almeno otto. Le difese antiaeree della capitale ucraina hanno intercettato diversi missili: parte dei danni è stata causata dai loro frammenti.

Anche Kryvyi Rih, nel sud del paese, ha subìto danni ingenti: il capo dell’amministrazione militare della città ha scritto sempre su Telegram che dieci persone sono state uccise e 31 sono state ferite, dieci delle quali in modo grave. Altre tre sono state uccise a Pokrovsk, nella regione del Donetsk, nell’Ucraina orientale.