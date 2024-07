La Roma non vuole più vendere la tuta con l’inserto celeste

La società calcistica della Roma ha annunciato mercoledì che avrebbe ritirato dal mercato una tuta, appena commercializzata dallo sponsor tecnico Adidas, molto criticata da una parte dei tifosi per il grosso inserto di color celeste, tipico e rappresentativo dell’altra squadra della città, la Lazio.

La presentazione della nuova tuta aveva provocato alcune polemiche sui social e alcuni tifosi avevano anche creato una petizione online per farla ritirare, che aveva raccolto alcune migliaia di firme. La proprietà della Roma ha quindi comunicato che avrebbe ritirato dai propri negozi e dagli store online il prodotto, ma anche di aver sospeso il responsabile del marketing del club, Michael Wandell, aprendo un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

La tuta faceva parte dei prodotti ufficiali della stagione 2024/2025 ed era attualmente in vendita solo per la linea “junior”, dedicata a bambini e ragazzi. L’inserto celeste compariva sotto una striscia color panna, che agli occhi di molti rendeva l’associazione con i colori della Lazio – i “biancocelesti” – ancora più evidenti. Nei giorni scorsi dopo l’inizio delle polemiche online un portavoce di Adidas aveva giustificato la scelta spiegando che il colore in questione non fosse celeste, ma un verde acqua presente in un murales presente nel quartiere Ostiense, a cui la tuta si richiamava. Il murale in questione è “A caccia di inquinamento” dell’artista Iena Cruz.

La tuta giovedì risulta ancora in vendita sul sito ufficiale Adidas, mentre nei giorni scorsi alcuni tifosi avevano comunque postato sui social foto dopo averla acquistata.