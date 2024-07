Per gli exit poll il Labour avrebbe stravinto

Giovedì nel Regno Unito si è votato per le elezioni parlamentari: i seggi hanno chiuso alle 22 (le 23 in Italia) e gli exit poll diffusi subito dopo dai principali media britannici indicano che il Partito Laburista, il principale partito di centrosinistra nel paese, ha stravinto le elezioni, come ampiamente previsto dai sondaggi ormai da settimane.

I Laburisti avrebbero ottenuto 410 seggi sui 650 totali della Camera dei Comuni, la camera bassa del parlamento britannico. I Conservatori, che guidano il governo ormai da 14 anni, sono invece andati malissimo: anche questo era un risultato ampiamente anticipato dai sondaggi. Secondo gli exit poll otterranno 131 seggi, circa 200 in meno dei 345 attuali. I Liberal-democratrici (Libdem) hanno invece 61 seggi, mentre Reform UK, il partito populista di destra di Nigel Farage, dovrebbe ottenerne 13.

Non sono risultati definitivi: gli exit poll si basano sulle dichiarazioni di voto fatte dagli elettori fuori da alcuni seggi, che poi vengono rielaborate dagli analisti per ottenere delle stime dei risultati nazionali. Nel Regno Unito però gli exit poll sono considerati molto affidabili, e negli ultimi anni hanno previsto in modo piuttosto accurato i risultati delle elezioni. I risultati definitivi cominceranno ad arrivare nella notte, ed entro domani mattina dovremmo conoscere la composizione del prossimo parlamento britannico.

Nel parlamento uscente i Laburisti erano all’opposizione, con 206 seggi. La loro vittoria era però ampiamente prevista ed era considerata praticamente certa da tutti gli osservatori. Nei prossimi giorni il leader del partito, Keir Starmer, sostituirà Sunak e diventerà il nuovo primo ministro del Regno Unito. Sarà il primo governo non guidato dai Conservatori da 14 anni: da quando cioè nel 2010 i laburisti dell’allora leader Gordon Brown persero le elezioni contro i Conservatori di David Cameron.

Al contrario, nel parlamento uscente i Conservatori avevano 345 seggi, e quindi secondo gli exit poll potrebbero perderne più della metà: un risultato estremamente deludente. Quattordici anni di governo hanno logorato il partito, che è stato colpito da molti scandali e ha formato una classe politica basata sulla fedeltà più che sulla competenza. Soprattutto, l’immagine dei Conservatori è stata danneggiata dalle politiche di austerità economica introdotte dai governi di Cameron (2010-2016), che ridussero molto la spesa pubblica, e da Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Gli ultimi anni sono inoltre stati molto caotici: dal 2019 si sono alternati tre primi ministri Conservatori, ossia Boris Johnson, Liz Truss (per soli 50 giorni) e infine Sunak.

Negli ultimi mesi la popolarità di Sunak era molto calata, tanto che a metà giugno il 72 per cento dei britannici pensava che non stesse governando bene, secondo un sondaggio di YouGov. Sunak è candidato nel collegio di Richmond and Northallerton, nel nord dell’Inghilterra, ma non è certo che riesca a essere eletto. Lo sapremo probabilmente nelle prossime ore.