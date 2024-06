Nigel Farage ha detto di aver cambiato idea e che si candiderà per un seggio in parlamento alle elezioni del Regno Unito

Nigel Farage, il politico britannico che divenne molto noto soprattutto per il suo sostegno all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea nel 2016, ha annunciato che si candiderà per un seggio nel parlamento del Regno Unito alle elezioni in programma il prossimo 4 luglio, contrariamente a quanto aveva detto in precedenza. Dieci giorni fa Farage aveva detto che non si sarebbe candidato per mancanza di tempo perché non gli sarebbero bastate sei settimane per preparare la candidatura e fare un’adeguata campagna elettorale. Lo scorso 22 maggio infatti il primo ministro britannico Rishi Sunak aveva annunciato le elezioni per luglio, in anticipo rispetto a quello che ci si aspettava.

Farage è il fondatore del partito di destra Reform UK ed è stato il leader del movimento che portò al referendum del 2016 per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Ha detto di aver cambiato idea dopo aver parlato con diverse persone per strada che gli chiedevano come mai non si candidasse. È l’ottava volta che prova a candidarsi per un seggio in parlamento: nelle precedenti sette occasioni non ci è mai riuscito.

A prescindere da Farage, il suo partito Reform UK ha comunque detto che presenterà candidati in tutti i collegi elettorali: i sondaggi indicano che potrebbero raccogliere tra il 12 e il 14 per cento dei voti.