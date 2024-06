Alcuni soldati hanno fatto irruzione nella sede del governo in Bolivia 

Mercoledì a La Paz, la capitale della Bolivia, alcuni soldati hanno occupato Palacio Quemado, la sede del governo, dopo avervi fatto irruzione con un veicolo blindato. Le informazioni su cosa sta succedendo sono ancora molto confuse: il presidente del paese Luis Arce ha prima parlato di una «mobilitazione irregolare di alcune unità dell’esercito boliviano» e poi ha denunciato «un colpo di stato», invitando al rispetto della democrazia.

Un video diffuso dalla televisione locale ha mostrato Arce che affrontava il comandante generale dell’esercito, Juan José Zúñiga, nell’androne del palazzo. «Sono il suo capitano e le ordino di ritirare i suoi soldati e non permetterò questa insubordinazione», ha detto Arce.

Subito prima di fare irruzione nel palazzo, dopo aver già ammassato alcuni carri armati e soldati davanti all’ingresso, Zúñiga aveva detto ad alcuni giornalisti sul posto di aver mobilitato l’esercito per quella che aveva descritto come una situazione ormai insostenibile nel paese, della «slealtà» del governo e di «attacchi alla democrazia». Zúñiga ha aggiunto di essere intenzionato a prendere misure per «sostituire il governo», ma ha detto che «per ora» riconosce Arce come presidente legittimo del paese.

In Bolivia, paese del Sudamerica in cui vivono circa 12 milioni di persone, negli ultimi mesi c’erano state proteste sempre più intense per via di un netto peggioramento delle condizioni economiche del paese, passato dall’essere uno dei paesi più in crescita del paese a uno dei più in crisi. Le proteste e la situazione economica avevano portato anche a profonde divisioni all’interno del governo.

In aggiornamento.