Le proteste in Kenya stanno diventando enormi

In Kenya le proteste che da giorni chiedono al governo di ritirare l’aumento di alcune tasse stanno raggiungendo dimensioni notevoli. Martedì un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione nel parlamento e ne ha incendiato una parte, subito dopo l’approvazione dell’aumento delle tasse (che per entrare in vigore dovrà essere firmata dal presidente William Ruto). Per disperdere i manifestanti la polizia ha impiegato idranti e lacrimogeni e ha anche sparato contro di loro: diversi manifestanti sono stati feriti o uccisi. Un operatore sanitario di emergenza ha detto a Reuters che almeno 10 manifestanti sono stati uccisi, ma al momento la situazione è ancora molto confusa e non ci sono stime ufficiali.

Durante l’irruzione i parlamentari si sono dovuti rifugiare nei sotterranei della struttura mentre la polizia cercava di respingere all’esterno i manifestanti. Il più grosso ospedale di Nairobi, capitale del Kenya e città in cui ha sede il parlamento, ha scritto sul suo profilo X (Twitter) di aver ricevuto 45 manifestanti feriti.

Sempre secondo Reuters le proteste di martedì sarebbero iniziate «in un’atmosfera di festa», ma la situazione sarebbe peggiorata dopo che il numero dei manifestanti ha iniziato a crescere e la polizia ha cercato di disperderli con il gas lacrimogeno. Le proteste hanno coinvolto i quartieri centrali di Nairobi, ma anche il quartiere povero di Kibera.

Inizialmente le proteste, iniziate la settimana scorsa, riguardavano solamente le proposte per l’aumento delle tasse, ma nel tempo i manifestanti hanno iniziato a chiedere le dimissioni del presidente Ruto. Ruto era stato eletto nel 2022 con la promessa di sostenere i lavoratori kenyani, ma negli ultimi anni molti di loro sono stati messi in difficoltà dall’aumento del costo della vita, dovuto a una serie di fattori fra cui la guerra in Ucraina e una siccità che dura da due anni.

Ora il governo deve gestire le richieste contrastanti della popolazione e dei creditori internazionali del paese. Da quando è diventato presidente Ruto ha aumentato molto le tasse con l’obiettivo di risanare la complicata situazione finanziaria del Kenya e ridurre il suo debito pubblico, che ammonta all’equivalente di circa 75 miliardi di euro, più del 70 per cento del suo PIL. A detta dei critici tuttavia queste misure ostacolerebbero la crescita economica del paese e metterebbero in gravi difficoltà milioni di persone.

Il piano del governo prevede di raccogliere altri 2,7 miliardi di dollari per ridurre il peso del debito pubblico, i cui interessi assorbono il 37 per cento della spesa pubblica annua del Kenya. Le proteste di questi giorni avevano già costretto il governo a ritirare alcune tasse particolarmente contestate, come quella del 16 per cento sul prezzo del pane e una tassa annua sul possesso di automobili. Martedì mattina una riforma che comprende vari altri aumenti era stata comunque approvata.

Oltre che nella capitale Nairobi ci sono stati scontri e proteste in diverse grosse città, fra cui a Mombasa, sulla costa dell’oceano Indiano, e nella città natale di Ruto, Eldoret.