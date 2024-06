In Germania sono stati arrestati tre uomini stranieri accusati di essere spie per conto di altri paesi

L’ufficio della procura federale tedesca ha detto che tre uomini stranieri sono stati arrestati a Francoforte in quanto accusati di lavorare per i servizi segreti di paesi stranieri. Secondo la procura i tre sarebbero entrati in Germania per ottenere informazioni su una persona ucraina residente in territorio tedesco, e l’avrebbero cercata in un bar della città. Gli arrestati si chiamano Robert A., Vardges I. e Arman S., e sono rispettivamente cittadini di Ucraina, Armenia e Russia. Per la legge tedesca i loro nomi completi non possono essere divulgati.

Negli ultimi mesi in Germania ci sono stati diversi arresti per spionaggio, fra cui uno riguardante l’assistente dell’europarlamentare di estrema destra Maximilian Krah, e due per un presunto tentativo di sabotare gli aiuti militari destinati all’Ucraina. A maggio poi un ex funzionario dell’esercito tedesco è stato condannato a oltre tre anni di carcere per spionaggio per conto della Russia.

