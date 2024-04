In Germania sono stati arrestati due uomini accusati di spionaggio per conto della Russia

In Germania sono stati arrestati due uomini con doppia nazionalità russa e tedesca, accusati di spionaggio per conto della Russia: uno di loro è accusato, tra le altre cose, di aver pianificato attacchi contro strutture militari statunitensi, con l’obiettivo di sabotare gli aiuti destinati all’Ucraina. I due uomini sono stati arrestati la scorsa settimana nella città di Bayreuth, nello stato meridionale della Baviera, ma l’annuncio dell’arresto è stato fatto dalle autorità tedesche solo giovedì 18 aprile. Secondo il giornale tedesco Spiegel, l’obiettivo di un attacco sarebbe stata la base militare statunitense di Grafenwöhr, in Baviera, dove l’esercito statunitense addestra le truppe ucraine.