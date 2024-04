L’assistente di un europarlamentare del partito tedesco di estrema destra AfD è stato arrestato con l’accusa di spionaggio per la Cina

Lunedì sera la polizia tedesca ha arrestato un assistente dell’europarlamentare del partito tedesco di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) Maximilian Krah, che è anche il principale candidato del partito alle elezioni europee che si terranno a giugno. L’assistente, Jian G., è accusato di spionaggio per conto della Cina: a gennaio del 2024 avrebbe più volte passato informazioni sulle operazioni del Parlamento europeo al ministero della Sicurezza di stato cinese (MSS) e avrebbe spiato esponenti dell’opposizione cinese in Germania per conto dei servizi segreti cinesi. Stando alle prime informazioni Jian G. lavora per Krah dal 2019. Alla fine del 2023 lo stesso Krah era stato accusato da un’inchiesta giornalistica di aver ricevuto finanziamenti dal governo cinese.

Nel comunicato che rende noto l’arresto di Jian G., che è avvenuto a Dresda, in Germania, la polizia ha scritto che si tratta di «un caso particolarmente grave» e che gli appartamenti dell’accusato a Dresda e Bruxelles sono stati perquisiti. Le stesse parole sono state usate dalla ministra degli Interni tedesca Nancy Faeser. Anche un portavoce di AfD ha definito l’arresto come «molto preoccupante» ma ha aggiunto che «poiché al momento non abbiamo ulteriori informazioni sul caso, dobbiamo attendere le ulteriori indagini della procura».

Secondo quanto riportato dal giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, l’uomo era conosciuto dalla polizia tedesca perché circa dieci anni fa si sarebbe offerto di diventare un informatore per le autorità tedesche, che però lo avevano rifiutato pensando che potesse star facendo il doppio gioco per la Cina. Poche ore prima dell’arresto di Jian G. erano stati arrestati altri tre cittadini tedeschi che non avevano a che fare con AfD ma che sono sospettati di aver collaborato con l’MSS per consegnare alla Cina tecnologie sviluppate in Germania che potrebbero essere utilizzate per scopi militari.

AfD è stato fondato nel 2013 e oggi è il secondo partito più popolare in Germania: è noto per i suoi contatti con ambienti neonazisti e le sue posizioni di nazionalismo estremo e di xenofobia, soprattutto nei confronti delle persone musulmane.