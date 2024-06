Toni Kroos usa le stesse scarpe da più di dieci anni

Agli Europei maschili di calcio il centrocampista tedesco Toni Kroos sta giocando le ultime partite della sua carriera, visto che ha deciso di ritirarsi alla fine del torneo. Kroos ha 34 anni ed è considerato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione: in carriera ha vinto trentatré trofei, tra cui sei Champions League (una con il Bayern Monaco e cinque con il Real Madrid, la squadra per cui ha giocato fino a poche settimane fa) e i Mondiali del 2014 con la Germania. La maggior parte delle vittorie Kroos le ha vissute indossando lo stesso modello di scarpe, le Adidas Adipure 11 Pro, uscite per la prima volta nel 2013.

Come ha raccontato il sito sportivo The Athletic, quella di Kroos è un’abitudine abbastanza unica. Negli ultimi dieci anni infatti ci sono stati diversi importanti sviluppi nei materiali e nel design delle scarpe da calcio, che sono diventate via via più leggere, più aderenti al terreno, e in generale sono state sempre più personalizzate in base alle esigenze di ogni singolo calciatore. «Per undici anni, Kroos ha rinunciato a questi vantaggi, continuando a usare delle scarpe che funzionano per lui», ha scritto The Athletic, che ha intervistato Bjorgvin Hreinsson, il Global product manager di Adidas.

Hreinsson ha detto che Kroos si è «semplicemente innamorato» di quelle scarpe, in particolare per la morbidezza della pelle, progettata per consentire un tocco di palla il più fluido e naturale possibile. Del resto, ci sono pochi calciatori nella storia recente del calcio che calciano il pallone come Kroos. La precisione dei suoi passaggi, corti e lunghi, è apprezzata da tutti gli appassionati di calcio: contro la Scozia, nella prima partita degli Europei, il centrocampista della Germania ha totalizzato 102 passaggi (più di tutti gli altri giocatori), sbagliandone solamente uno.

Una ricostruzione grafica di tutti i passaggi fatti da Kroos nei dieci anni in cui ha giocato con il Real Madrid nel campionato spagnolo (con una precisione del 93,6 per cento)

Le scarpe di Kroos inoltre hanno i tacchetti lamellari, che permettono di avere una maggior aderenza al campo. Hreinsson ha spiegato che è abbastanza insolito che oggi un calciatore scelga questo tipo di tacchetti, perché c’è un maggior rischio di impiantarsi nel terreno, ma Kroos evidentemente preferisce essere più saldo a terra. A differenza dei tacchetti conici, o tondi, che oggi sono i più usati, quelli lamellari sono solitamente disposti a spina di pesce e hanno una superficie più ampia: consentono quindi ai calciatori di scaricare più energia sul terreno, cioè di correre in maniera meno agile ma più potente.

Kroos tratta con grande cura le sue scarpe, che si lava da solo

Negli anni, Adidas ha proposto varie volte al calciatore di cambiare scarpe e di provare una versione più moderna e aggiornata, ma lui ogni volta ha preferito tenersi questo modello, scegliendo sempre il colore bianco (oggi con i dettagli dorati), che aggiunge ulteriore eleganza all’impressione che dà Kroos ogni volta che tocca il pallone.