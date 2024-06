Le partite di mercoledì agli Europei

Mercoledì 19 giugno comincia la seconda giornata degli Europei maschili di calcio. La prima partita sarà quella delle 15 tra Croazia e Albania, due delle squadre che fanno parte del gruppo dell’Italia (che giocherà invece giovedì alle 21 contro la Spagna). Alle 18 e alle 21 giocheranno le squadre del gruppo A: Germania-Ungheria prima e Scozia-Svizzera poi.

ore 15

Croazia-Albania [Amburgo – diretta tv su Sky e Now]

ore 18

Germania-Ungheria [Stoccarda – diretta tv su Rai 2, Sky e Now]

ore 21

Scozia-Svizzera [Colonia – diretta tv su Rai 1, Sky e Now]

Croazia e Albania hanno entrambe cominciato gli Europei con una sconfitta e dovranno vincere, o quantomeno non perdere, per continuare a sperare di qualificarsi agli ottavi di finale (ai quali vanno le prime due di ogni gruppo, ma anche le quattro migliori terze dei sei gruppi). Nel gruppo A con una vittoria Germania e Svizzera, dopo aver vinto la partita di esordio, raggiungerebbero la qualificazione matematica con una giornata di anticipo. La Germania all’esordio ha vinto 5-1 contro la Scozia, confermando di essere una delle squadre favorite per la vittoria del torneo.

Gruppo A

Germania 3

Svizzera 3

Ungheria 0

Scozia 0

Gruppo B

Spagna 3

Italia 3

Albania 0

Croazia 0

Gruppo C

Inghilterra 3

Danimarca 1

Slovenia 1

Serbia 0

Gruppo D

Paesi Bassi 3

Francia 3

Austria 0

Polonia 0

Gruppo E

Romania 3

Slovacchia 3

Belgio 0

Ucraina 0

Gruppo F

Portogallo 3

Turchia 3

Repubblica Ceca 0

Georgia 0

