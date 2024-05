Il calciatore tedesco del Real Madrid Toni Kroos ha detto che si ritirerà dopo gli Europei di quest’estate

Il calciatore del Real Madrid e della nazionale tedesca Toni Kroos ha annunciato che quest’estate si ritirerà, dopo che avrà giocato gli Europei con la Germania (saranno dal 14 giugno al 14 luglio, proprio in Germania). Kroos ha 34 anni ed è considerato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione. Ha giocato soprattutto nel Bayern Monaco e nel Real Madrid (fece anche una stagione nel Bayer Leverkusen) e ha vinto tantissimi trofei. Tra questi, ci sono cinque Champions League (quattro con il Real e una con il Bayern), il Mondiale del 2014 con la Germania, tre campionati tedeschi e quattro campionati spagnoli.

La decisione di ritirarsi è stata un po’ una sorpresa perché Kroos ha giocato quest’anno una stagione di altissimo livello, aiutando il Real Madrid a vincere il campionato spagnolo e ad arrivare in finale di Champions League. La finale del primo giugno contro il Borussia Dortmund sarà quindi la sua ultima partita con il Real Madrid, oltre che l’occasione per vincere la sesta Champions League, il più prestigioso trofeo europeo per club, del quale Kroos è stato in questi anni uno dei protagonisti.

Una delle cose che lo hanno reso uno dei migliori centrocampisti in attività, oltre all’eccezionale qualità dei suoi passaggi, è stata la capacità di adattare la sua abilità tecnica quasi d’altri tempi ai ritmi molto intensi del calcio di oggi. Nell’estate del 2021, dopo la sconfitta della Germania agli ottavi degli Europei contro l’Inghilterra, Kroos decise di lasciare la nazionale e infatti non giocò i Mondiali in Qatar del 2022. Lo scorso febbraio però è tornato a giocare con la nazionale tedesca e l’allenatore Julian Nagelsmann lo ha convocato per gli Europei. Finora in nazionale ha giocato 108 partite, segnando 17 gol.

