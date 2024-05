La finale di Champions League sarà Borussia Dortmund-Real Madrid

Il Real Madrid ha vinto 2-1 contro il Bayern Monaco nella semifinale di Champions League giocata mercoledì sera a Madrid: la squadra di calcio spagnola, allenata da Carlo Ancelotti, andrà dunque in finale contro il Borussia Dortmund, che martedì aveva vinto 1-0 contro il Paris Saint-Germain.

Alla partita di andata il Real Madrid aveva pareggiato 2-2; questa sera ha eliminato il Bayern Monaco grazie a due gol di Joselu. La finale di Champions League si giocherà a Londra, nello stadio di Wembley, il primo giugno. Per il Borussia Dortmund sarà la prima finale dopo undici anni (l’ultima volta, nel 2013, aveva perso contro il Bayern Monaco): è un risultato in parte inatteso per una squadra che nel campionato tedesco è quinta, a due giornate dal termine.

